Visnetten, afvalkurk en gerecycleerde bloempotten: de nieuwe Waste-collectie van Capi bestaat voor 100 procent uit afval.

De designbloempotten van Capi Europe zijn niet onbekend bij mensen met groene vingers. Nu moeten zowel de potten als de productie groener worden.

De nieuwe Waste-collectie van bestaat volledig uit visnetten, afvalkurk en oude bloempotten. Daarnaast worden de bloempotten honderd procent klimaatneutraal geproduceerd in de fabriek in het Nederlandse Tilburg. Zo creëert het bedrijf extra werkgelegenheid en is er een minimale transportafstand om de Europese markt te bedienden.

De collectie heeft daarom het CO2 Neutral®-label gekregen. Dat label garandeert de consument dat het bedrijf actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. Het kan alleen verkregen worden door aantoonbare klimaatinspanningen.

De Waste-collectie is eigentijds vormgegeven en uitgevoerd in een gladde Smooth-variant of met een organische Rib-structuur. Ze zijn robuust en tegelijk superlicht. De bloempotten zijn breuk- en vorstbestendig en UV-resistent, waardoor ze ook onder de meest erbarmelijke weersomstandigheden mooi blijven.

De potten hebben tien jaar garantie en zijn uiteindelijk zelf ook weer 100 procent recycleerbaar.

