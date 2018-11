De vrouw achter designmerk HAY: 'Als het op ons bedrijf aankomt, weet ik exáct wat ik wil'

Hay bundelde onlangs de krachten met Sonos. Waarom zijn die samenwerkingen belangrijk voor jullie merk?

METTE HAY: Samenwerkingen zijn al van bij het begin een belangrijk deel van het DNA van Hay. Aanvankelijk werkten we samen met designers, maar dat is mettertijd gegroeid naar samenwerkingen met andere merken zoals COS en Ikea. Door met merken uit andere industrieën samen te werken, hebben we veel bijgeleerd over hoe andere bedrijven nieuwe ideeën binnenbrengen in hun designteam.

Door de koppen bijeen te steken met een ander merk, bereik je natuurlijk ook een nieuwe doelgroep. Dat maakt het mogelijk om het verhaal en de producten van HAY te delen met een nieuwe groep mensen.

Maar soms werken jullie ook samen met kleinere, minder gekende merken. Wat vind je inspirerender?

HAY: Ik vind het sowieso allebei interessant omdat ik geïnspireerd geraak door de mensen áchter het merk. Het proces rond die samenwerking helpt ons om te blijven innoveren en stuwt ons bedrijf vooruit.

In een interview zei je ooit dat samenwerkingen meestal intuïtief tot stand komen. Waarnaar ben je precies op zoek?

HAY: De beste samenwerkingen komen tot stand wanneer beide partijen evenveel inbreng hebben. Wanneer ik designers uitkies om mee samen te werken, doe ik dat echt op buikgevoel. We zijn niet geïnteresseerd in waar onze designers vandaan komen, we zijn geboeid door wat ze maken. Er zijn in het leven heel wat dingen waarover ik me onzeker voel, maar wanneer er knopen doorgehakt moeten worden voor HAY, ben ik ongelofelijk zeker van mijn stuk. Ik weet exáct wat ik wil.

De voorbije zestien jaar is HAY getransformeerd tot een label dat zich comfortabel in de mainstream heeft genesteld. Wat waren voor jullie de grotere successen tot nu toe?

HAY: We wilden altijd al producten maken waar over was nagedacht en die bedoeld zijn voor dagelijks gebruik. Zonder pretentie, betaalbaar, speels en eenvoudig. Ik hou ervan om naar alledaagse objecten te kijken en uit te zoeken hoe ik ze leuker of beter kan maken. Het is onze ambitie om goed design toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.

Eén van de grootste hoogtepunten in de voorbije jaren was onze tentoonstelling tijdens de Milan Fair in 2014 en 2016. Dit jaar tonen we onze nieuwe producten in het Palazzo Clerici. Dat zijn de momenten waarop het harde werk allemaal samenkomt.

Wanneer we de Hay Mini Market lanceerden en later de Hay Kitchen Market in MoMA in New York, betekende dat ook heel erg veel voor me. Rolf en ik zijn net terug van Tokyo, waar we een winkel openden. Tokyo is altijd zo'n grote droom geweest, dus ik ben blij dat ik 'm eindelijk kon realiseren.

Je staat samen met je man Rolf aan het roer van HAY. Brengt dat uitdagingen met zich mee, of wegen de voordelen toch zwaarder door?

HAY: Rolf en ik hebben samengewerkt vanaf het moment dat we elkaar leerden kennen. Ik denk er niet aan hoe ons leven eruit zou zien als dat niet zo was geweest. Ik kijk dus vooral naar de voordelen. We hebben dit bedrijf samen opgebouwd en wanneer ik mijn man aan het werk en in actie zie, maakt dat me ontzettend trots.

Het duurde vijf jaar vooraleer Rolf en ik hadden afgebakend hoe het HAY-universum eruit zou gaan zien. Dat was moeilijk, maar nu die periode achter de rug is, gaat alles eigenlijk heel natuurlijk. En om eerlijk te zijn: er is niets wat ik anders gedaan zou hebben. Van je fouten leren is, naar mijn mening, een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een merk en bedrijf.