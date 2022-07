Steeds meer Italiaanse topmerken werken samen met designers uit ons land. Maar ook onafhankelijke Belgische sterren schitterden tijdens de designweek in Milaan. Trends Style selecteerde het kruim van deze 'gouden generatie'.

1 Jeff Rutten

De eerste keer designweek in Milaan, dat is voor elke designer spannend. Vooral wanneer het je hart en ziel is die je daar neerzet in de vorm van buitenmeubilair. Jeff Rutten bouwde al een succesvolle carrière uit in de evenementensector en kon zo uit de eerste hand ervaren welke noden en interesses er bestonden voor outdoor design. Zijn collectie Growing Playground is tegelijk sculpturaal als speels, maar vooral minutieus uitgekiend. "Geen enkel detail is overbodig", aldus Rutten die de designs volledig in eigen land en in eigen beheer laat uitvoeren. "Ik ben zeker geïnteresseerd om naar grote merken te luisteren, maar ik heb het moeilijk met té veel compromissen. Ik vond het belangrijk om hier in Milaan mijn collectie te kunnen tonen zoals ik wil dat die eruit ziet. Alle verhoudingen kloppen, de kleuren, de afwerkingen,... Dit zijn stuks die jaren en jaren in de tuin kunnen blijven staan." Echte outdoorklassiekers dus, made in Belgium.

...

De eerste keer designweek in Milaan, dat is voor elke designer spannend. Vooral wanneer het je hart en ziel is die je daar neerzet in de vorm van buitenmeubilair. Jeff Rutten bouwde al een succesvolle carrière uit in de evenementensector en kon zo uit de eerste hand ervaren welke noden en interesses er bestonden voor outdoor design. Zijn collectie Growing Playground is tegelijk sculpturaal als speels, maar vooral minutieus uitgekiend. "Geen enkel detail is overbodig", aldus Rutten die de designs volledig in eigen land en in eigen beheer laat uitvoeren. "Ik ben zeker geïnteresseerd om naar grote merken te luisteren, maar ik heb het moeilijk met té veel compromissen. Ik vond het belangrijk om hier in Milaan mijn collectie te kunnen tonen zoals ik wil dat die eruit ziet. Alle verhoudingen kloppen, de kleuren, de afwerkingen,... Dit zijn stuks die jaren en jaren in de tuin kunnen blijven staan." Echte outdoorklassiekers dus, made in Belgium.www.jeffrutten.be Het Salone Satellite is een gedeelte van de Milanese meubelbeurs waar een podium wordt gegeven aan jong talent. Dit jaar maar liefst 600 stuks uit 48 landen. Daaruit kiest een jury van architecten, designers en critici de drie beste ontwerpen. Zit daar toch wel geen Belg tussen zeker? Gilles Werbrouck, een textielontwerper die voor de gelegenheid de handen in elkaar sloeg met beeldend kunstenaar Hugues Loinard. Samen creëerden ze lampen uit gips en gehaakte magneetbanden. Volgens de jury de ideale combinatie van speelsheid en ambacht.www.gilleswerbrouck.com Strikt genomen zou je kunnen argumenteren dat Linda Freya Tangelder niet in deze lijst thuishoort. Als geboren en getogen Nederlandse werkt en woont ze echter al jaren in Antwerpen en Brussel. In 2019 werd ze met haar designstudio destroyers/builders uitgeroepen tot Designer van Het Jaar, een prijs uitgereikt door de Biënnale Interieur en Weekend Knack. Nu heeft ook de internationale designscene haar ontdekt en mocht ze voor het prestigieuze label Cassina een kleine collectie modulaire zitmeubels ontwerpen getiteld Soft Corners.www.destroyersbuilders.com www.cassina.com Schuybroek startte ruim tien jaar geleden een eigen architectenbureau in Brussel en wist intussen een mooi palmares op te bouwen met zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten over de hele wereld. Zijn stijl kan je het beste omschrijven als warm minimalistisch, met een grote passie voor materialen en tactiliteit. Bij Obumex verbaasde Schuybroek meteen door een keuken te presenteren die werd afgewerkt in tin. Een materiaal dat je zelden of nooit tegenkomt in moderne architectuur. Volgens Schuybroek is tin heel tactiel is en krijgt het een mooie patina wanneer het veroudert.www.obumex.be www.ns-architects.com Niet alleen meer en meer modemerken kleuren buiten de lijntjes en brengen interieurstuks op de markt, ook automerken wagen zich eraan. Bentley Home opende onlangs zelfs een atelier waar de interieurcollectie van het prestigieuze wagenlabel wordt geshowd. Daar prijken ook gelimiteerde topstukken van Xavier Lust, een Belgische designer die Milaan intussen zijn tweede thuis noemt. Voor MDF Italia ontwierp Lust bijzonder mooie bijzettafeltjes in cement, en voor Nilufar Gallery maakte hij de humoristische reeks stoelen Hula Hoop, met daarin een stoel voor elk type persoonlijkheid.www.xavierlust.com Wat architect Lionel Jadot in 2019 deed in Zaventem - een vervallen pand opwaarderen door er creatief talent in samen te brengen - herhaalde hij enkele weken geleden in Milaan. In een absolute uithoek van de stad genaamd Baranzate toverde hij een oud fabriekspand om tot een culturele hotspot. Heel wat van de Zaventem Atelier-namen mochten hier hun creaties tonen, zoals Pierre Coddens en zijn krukjes of de prachtige tapijten van Krjst Studio. Daarnaast nodigde Jadot ook gasten uit zoals Ben Storms, Atelier Serruys en Everyday Gallery. Een gesmaakte mix, ook veelvuldig gelauwerd door de internationale pers.www.zaventemateliers.com Architectuur is de grootste inspiratiebron voor het jonge talent Axelle Vertommen. "Voor de Brion-lamp heb ik me bijvoorbeeld laten inspireren door de Brion-begraafplaats vlakbij Treviso ontworpen door de architect Carlo Scarpa. Ik ben zelf nog nooit op die plek geweest, maar door er zoveel over te lezen en op zoek te gaan naar beelden kan me dat zeker voldoende aanzetten tot een nieuw ontwerp." Dat ontwerp werd nu opgepikt door Matière Grise, een Franse fabrikant gespecialiseerd in kleurrijke metaalobjecten.www.matieregrise-design.com www.axellevertommen.be Altijd bezig, altijd goedgezind en altijd vriendelijk. Geen wonder dat designer Alain Gilles bekendstaat als de 'El Sympatico' van de interieurwereld. Gilles schreeuwt niet van de daken dat hij de beste is, maar werkt bescheiden elk jaar opnieuw voor enkele inspirerende labels. Dit jaar presenteerde hij bij Bonaldo op het Salone de Dogma, een boekenkast die ook als room divider gebruikt kan worden, en Backdrop, een dressoir-kast in hout. Voor Saba, nog een Italiaans luxelabel, presenteerde hij het afgeronde bed Wabi.www.alaingilles.com Ons belangrijkste export-product tijdens zo'n designweek in Milaan blijft jaar na jaar de heer Vincent Van Duysen. En hoewel hij prachtige nieuwigheden voorstelde bij toplabels als Molteni &C, Paola Lenti, Kettal, Flos en het Belgische Bulo, blijkt de samenwerking met Zara Home plots the talk of the town.www.vincentvanduysen.com www.molteni.it Een architect die zich toelegt op productdesign, Nik Aelbrecht is zeker niet de eerste die de stap maakt. Aelbrecht zoekt graag de grenzen op van materialen om zo boeiende vormen te creëren, zoals hij met de TS Lounger in staal deed, en ook met zijn T-Table, een tafel die door een inventieve potenoriëntatie uitnodigt om eraan te gaan zitten. Dat merkte ook Giulio Cappellini op, en die liet het concept uitwerken tot de Open Up-tafel die nu een vast onderdeel uitmaakt van de collectie van Cappellini.www.cappellini.com www.nikaelbrecht.com Acht jaar lang werkte Bertrand Lejoly voor Vincent Van Duysen Architects. Hij was verantwoordelijk voor het productdesign en zo de creatieve kracht achter veel Van Duysen-collecties voor Flos, Serax en Paola Lenti. Niet verwonderlijk dus dat wanneer hij beslist solo te gaan zeilen, topmerken meteen interesse tonen. Zo tekende Lejoly al een eigen collectie voor badkamerproducent Duravit en werkte hij al voor Vincent Sheppard, Serax en Bodart & Gonay (barbecues). In Milaan stond de te bescheiden Lejoly te blinken naast nieuwe TOTO-bijzettafeltjes voor Zanotta.www.zanotta.it www.bertrandlejoly.com