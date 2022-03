De kans dat jij dit op je smartphone leest is bijzonder groot. Onze smartphone werd de laatste jaren namelijk onze trouwste metgezel. In een ideale wereld zit alles wat een mens nodig heeft dan ook in één enkel toestel dat ook nog eens makkelijk in de hand ligt. En we worden verwend wat innovaties binnen de smartphonewereld betreft. Bewijs daarvan: de nieuwste Galaxy S22 Ultra van Samsung.

De smartphone van vandaag moet niet alleen je bereikbaarheid verzekeren, de smartphone van 2022 moet álles kunnen. We willen er tv-series op streamen, weetjes op opzoeken en onze wekelijkse looproute op vastleggen. We willen scrollen tot 's avonds laat en erdoor gewekt worden bij het ochtendgloren.

De innovatieve smartphone waar we vandaag nood aan hebben, is er dus een die ons op álle vlakken kan ondersteunen, zowel thuis als op het werk. Op een rustige avond, maar ook onderweg. Enter: de nieuwste drieledige Galaxy S22-serie met in het bijzonder de Ultra-versie, een ware sprong vooruit voor de smartphonewereld. Getuige daarvan: zijn vier hoofdtroeven.

1. Business (wo)man

De Galaxy S22 Ultra is de allereerste smartphone met geïntegreerde S-pen. Schrijven met de S-pen op het ruime scherm voelt aan als schrijven op papier. Bovendien zet de smartphone losse krabbels met de S-pen om in leesbare tekst. Het toonvoorbeeld van efficiënt notities maken tijdens een meeting of werkvergadering. Maar wie weet haal je hiermee ook je creatiefste kant naar boven.

2. Lumineuze lens

Nu de smartphone de laatste jaren ook moest uitgroeien tot een waardig vervangmiddel voor een traditioneel fototoestel, blijft het uitermate belangrijk dat hij foto's van topkwaliteit kan produceren. Met de Galaxy S22 Ultra schiet je zelfs als niet-professionele gebruiker perfecte foto's. Je draagt een professionele studio in je zak met de Pro-modus voor de gevorderde gebruikers. Zelfs wanneer het donker is, maak je dankzij de geavanceerde Nightography-functies de perfecte foto. De camera is ontworpen om meer licht binnen te laten, details naar voren te brengen en kleuren vast te leggen waardoor je beelden echt spreken, zelfs in het donker. Zo weet je zeker dat je echt altijd álles kan vastleggen. Grenzeloze creativiteit dankzij de beste smartphone anywhere, anytime.

Of je nu vergadert voor je werk, films of series streamt of contact houdt met dierbaren via videocall, de Galaxy S22 Ultra is de snelste van alle Galaxy-smartphones én is visueel het meest verbluffend.

3. Full power

Het 'levenslot van de smartphone' noemt men vaak de batterij die steevast korter lijkt te overleven. Ook hier zorgt de Galaxy S22 Ultra voor vernieuwing. Zijn batterij is zelfs opgewassen tegen de eindeloze filmwensen van een (amateur) videograaf. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: de mogelijkheid om meer dan 50 minuten lang een video op te nemen na een oplaadbeurt van amper 10 minuten. Zo'n all day battery is handig voor een drukke werkdag op kantoor, maar ook om 's avonds thuis ontspannen te streamen en naar believen te creëren.

"De innovatieve smartphone waar we vandaag nood aan hebben, is er een die ons op álle vlakken kan ondersteunen, zowel thuis als op het werk."

4. Eco op kop

Naast de constante technologische innovatie, is ook duurzaamheid van groot belang voor onze toekomst. De Galaxy S22-serie maakt gebruik van het beste van de Galaxy-technologie om de grenzen van een milieubewust smartphone-ontwerp te verleggen. Samsung heeft daarom met toonaangevende organisaties samengewerkt om een oplossing te ontwikkelen. Ze zamelen afgedankte visnetten inen upcyclen ze tot hoogwaardig materiaal voor de Galaxy-apparaten.

De Galaxy S22-serie is een goed voorbeeld van hoe Galaxy-technologie een positieve bijdrage kan leveren aan een duurzamere toekomst. Door de innovatieve keuzes met oog op duurzaamheid, helpt Samsung om dagelijkse acties te doen resulteren in een grote verandering voor de planeet. En last but not least: met je Galaxy S22-smartphone verkrijg je meteen een naadloze verbinding met het hele Galaxy-ecosysteem van ervaringen voor je tablet, wearables, pc en meer. Dat wil zeggen dat je verschillende Samsung-toestellen perfect op elkaar afgestemd zijn. Ben je bijvoorbeeld een film aan het bekijken op je televisie, maar wil je verderkijken op je smartphone? Dat kan automatisch zonder dat je een nieuwe verbinding moet maken.

Meer info over de Galaxy S22-serie vind je op samsung.com.

