Als puur streekproduct van Islay en vrucht van de ambachtelijke vakkennis op het eiland draagt de single malt Bruichladdich zijn oorsprong vol trots uit.

Lang geleden, in 1881, besloten drie broers samen een distilleerderij op te richten. Robert, William en John Harvey doopten die 'Bruichladdich'. De distilleerderij ligt nog steeds in het noordwesten van Schotland, op een steenworp van Port Charlotte, en was tot 1929 eigendom van de familie. Daarna heeft ze andere eigenaren gekend - het bedrijf Rémy Cointreau is de huidige uitbater - maar het oorspronkelijke materiaal wordt er nog steeds gebruikt. De uivormige distilleerketels met een zeer brede basis en een langwerpig vat zijn met hun hoogte van 6 meter de grootste in Schotland, en ook de open brouwketel is uniek in de regio.

Ambachtelijk vakmanschap

Bruichladdich (uitgesproken als 'bruk-ladie') is het product van ambachtelijke, maar toch toekomstgerichte vakkennis. De niet-geturfde single malt wordt gekenmerkt door zijn opmerkelijke fruitaroma's en complexe bloementoetsen. Het ambachtelijke proces is sinds 1881 ongewijzigd gebleven: de whisky wordt nog steeds via infusie gedistilleerd op basis van 100 % Schotse gerst.

Na een trage gisting in houten brouwkuipen wordt het mengsel van gerst en water gedistilleerd in distilleerketels met een smalle hals. Vervolgens rijpt de single malt in vaten van superieure kwaliteit, en later wordt de whisky gebotteld en bewaard in de magazijnen op het domein. Vandaag de dag is de distilleerderij de enige die whisky produceert, rijpt én bottelt op het eiland. Bruichladdich is erg begaan met het milieu en zet sterk in op traceerbaarheid. Daarom herintroduceerde de distilleerderij in 2004 de gerstteelt op het eiland. De whisky wordt natuurlijk gebotteld, niet koud gefilterd en bevat geen kleurstoffen. Daardoor blijven de natuurlijke essentiële oliën erin bewaard en krijgt de drank zijn complexe smaak en volle mondgevoel.

Transparante aanpak

Master Distiller Adam Hannett gelooft sterk in streekproducten, authenticiteit, pure herkomst en traceerbaarheid. Daarom communiceert Bruichladdich open en eerlijk over elk van de vele stappen in hun productieproces. Elk aspect, van de herkomst van de gerst tot het type vat of de rijping in de fles, drukt een stempel op het eindresultaat. Een leuk weetje: de recepten van alle whisky's staan gedetailleerd beschreven op de website. De distilleerderij geeft zo veel informatie prijs als ze wettelijk mag. Omdat iedere liefhebber van single malt het recht heeft om te weten wat er precies in zijn glas zit - én om te weten waar de onvergelijkbare smaak van zijn whisky vandaan komt ...

