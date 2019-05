De zoektocht naar de perfecte luidspreker van high-end audiomerk Bowers & Wilkins resulteert anno 2019 in een gloednieuw draadloos multiroomsysteem zonder in te boeten aan geluidskwaliteit.

De luidsprekers waren tot nu toe nog steeds bekabeld omdat dat de beste garantie gaf voor de geluidskwaliteit. Hun nieuwe Formation Wireless Technology maakt dat nu ook draadloos mogelijk.

Bower & Wilkins © Bower & Wilkins

"De Formation range is technologisch de meest innovatieve lijn draadloze producten die we tot nu toe ontwikkelden. Hiermee verleggen we de norm en bewijzen we dat de kwaliteit van verbonden luidsprekers ook draadloos kan", vertelt ceo Greg Lee in een reactie. Muzikant en brand ambassador Jef Neve is alvast fan.

Bower & Wilkins © Bower & Wilkins

De Formation lijn bestaat uit vijf producten.

Formation Bar: soundbar met negen verschillende drivers voor hoge, midden en lage tonen. Het speciale centerkanaal plant je middenin de film of muziek.

Formation Duo: draadloze luidsprekers voor streaming.

Formation Wedge: 120-graden elliptische luidspreker. Vijf luidsprekereenheden maken 'm geschikt voor grotere ruimtes.

Formation Bass: een draadloze subwoofer met twee drivers, krachtige versterkers en Dynamic EQ.

Formation Audio: maakt van een traditioneel analoog systeem zoals een platenspeler een hifi-streamingsysteem.

Bower & Wilkins © Bower & Wilkins

Misschien een tip voor de veeleisende papa, met Vaderdag in het vooruitzicht?