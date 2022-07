Steel de stijl van zangeres Khadja Nin.

Wie is Khadja Nin?

Khadja Nin werd geboren in Burundi en verhuisde in 1980 naar België. In 1992 scoorde ze een monsterhit met het nummer Wale Watu. Haar album Ya Pili, dat twee jaar later uitkwam, bezorgde haar wereldfaam. Je kunt Khadja Nins muziek vergelijken met haar stijl: ze mixt Afrikaanse ritmes met moderne pop, net zoals ze een voorliefde heeft voor de combinatie van waxprints en grafische patronen met minimalistische basics. Nin is getrouwd met de Belgische autocoureur Jacky Ickx. Het koppel woont in Monaco.Khadja Nin is een prachtige verschijning, die er niet voor terugdeinst haar culturele erfgoed in haar outfits te verwerken. Haar looks zijn een ode aan de Afrikaanse cultuur, maar je ziet dat ze een hart voor galajurken en couture heeft. Zelden wordt ze gespot zonder haar headpieces en vaak in het lang. Wij zien haar het liefst wanneer ze haar favoriete Afrikaanse waxprints combineert met een riem, statement accessoires en een paar hakken. Zo krijgt haar look een moderne touch en wordt het geheel niet té traditioneel.De zangeres scoorde haar grootste hits in de jaren negentig, en stond sinds haar doortocht als jurylid op het filmfestival van Cannes in 2018 professioneel nog amper in de spotlights. Tot ze afgelopen maand op de rode loper verscheen tijdens de presentatie van de cruise-collectie van Chanel in Monaco. Nin is vooral zichzelf. Of het nu op het podium is of op een rode loper. Dat zelfvertrouwen doet haar stralen in elke outfit. Let op haar signature sjaaltjes rond de pols. De ketting van het gele Chanel-tasje dat er casual rond gedrapeerd is, maakt deze look af. Je kan al haar geweldige outfits volgen op instagram: @khadjanin.official