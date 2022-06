Steel de stijl van actrice Glenn Close.

Wie is Glenn Close?

Dit artikel clichématig beginnen met een statement genre 'mooi op elke leeftijd', zou bijzonder flauw zijn. Want wie heeft het over leeftijd, wanneer we een powervrouw als Glenn Close in deze roze full look van Valentino op de rode loper zien stralen? Help ageism de wereld uit. In 2022 denken we niet in hokjes, wel in droomoutfits. Glenn Close ken je natuurlijk als de moordende maîtresse uit de jaren 80-klassieker Fatal Attraction, met de befaamde scène van het konijntje dat levend in de kookpot belandt omdat Michael Douglas niet terugbelde na een onenightstand. Licht ontvlambaar dus.Met de jaren groeide niet alleen haar portfolio van legendarische rollen, het was met haar vertolking van Cruella De Vil in de film 101 Dalmatiërs dat we de iconische looks van Close in de gaten kregen. Toch bleven we Glenns stijl associëren met die van haar personages, zodat er eigenlijk lang weinig of niets geweten was over hoe het nu zat met haar persoonlijke garderobe. Als actrice loop je dan natuurlijk het risico dat je al snel afgeschilderd wordt als iemand die 'niet bezig is met mode'. In Glenn Close haar geval is niets minder waar, want haar rodeloperlooks zijn in het verleden al vaker het onderwerp du jour geweest.En toen... toen wandelde de actrice de rode loper op van het Met Gala in New York aan de arm van Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van Valentino, in kop tot teen hot pink, dé modekleur van deze zomer. En als er nu iets gewaagd is, dan is het een totaal look in één flashy kleur. Maar aangezien deze zomer in het teken staat van de bevrijding, doet zo'n statement van positiviteit ons alleen maar zin krijgen in nog meer kleur en fun. Het wordt een hot pink summer, zeg dat Glenn Close het gezegd heeft.