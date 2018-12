Bertelles: Belgische bretellen vanuit een passie voor stijl en voor het vak

Het merk Bertelles werd in april 2015 opgericht, sindsdien gaat het in stijgende lijn. De bretellen worden uitsluitend in België ontworpen en geproduceerd, zodat de kennis hier gedeeld wordt en de ecologische impact tot een minimum beperkt blijft. Dankzij de e-shop en bijna 90 verkooppunten (concept-stores, boetieks met prêt-à-porter en kostuums) zijn ze wel in een tiental landen verkrijgbaar. Oprichter Gilles Grosjean legt uit: "We zijn niet perfect, maar proberen onszelf voortdurend te verbeteren en het verschil te maken tegenover de vluchtige trends van de fast fashion." De bretellen worden volledig met de hand vervaardigd in een Gents atelier waar de knowhow al vier generaties lang wordt doorgegeven. Ook de elastieken worden door een Belgisch bedrijf geproduceerd. De klemmen komen uit Duitsland en het leer wordt in Nederland gelooid. De verpakking tot slot wordt in Italië gefabriceerd.

Delen De modellen worden uitsluitend in België ontworpen en geproduceerd, zodat de kennis hier wordt doorgegeven en de ecologische impact tot een minimum beperkt blijft

Achtergrond

De eerste bretellen gaan terug tot het 18de-eeuwse Frankrijk. Deze linten van zijde of satijn werden met knopen aan de broek vastgemaakt en werden beschouwd als onderkleding die niet zichtbaar mocht zijn. Ze hebben eerst een H-vorm (aan de rugzijde), daarna volgen de X- en Y-vorm. De moderne versie ontstaat in 1822 in Londen, dankzij Albert Thurston. "Zijn onderneming is tot de dag van vandaag nog steeds in bedrijf en blijft een referentiepunt voor de fervente aanhangers van de bretel. Ik heb enorm veel respect voor hen", zo benadrukt Gilles Grosjean. In dezelfde periode krijgt de populariteit van het accessoire een stevige boost dankzij de broeken met hoge taille die dan in de mode zijn en waardoor een riem oncomfortabel aanvoelt. Tot het begin van de 20ste eeuw zijn bretellen de standaard, maar wanneer broeken met lage taille hun intrede doen, worden ze overbodig. Ook bij het militaire uniform van de Eerste Wereldoorlog hoort een brede ceintuur, zodat een riem dragen weer algemeen ingang vindt.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog treden de bretellen weer op de voorgrond, vooral dankzij grote namen zoals Gordon Gekko (het personage dat Michael Douglas vertolkt in de film Wall Street) of Larry King (Amerikaans radio- en tv-presentator).

Een kleurrijke collectie

Dankzij een stevige dosis verbeeldingskracht en vastberadenheid zijn Gilles Grosjean en zijn toenmalige partner erin geslaagd om dit kledingaccessoire, dat bij velen al in de vergetelheid was geraakt, aan te passen aan de eisen van onze tijd. In amper zes maand tijd kozen ze hun leveranciers, ontwierpen ze de eerste stuks, werkten ze collecties uit en zetten ze een communicatiestrategie en website op poten. Resultaat: 35 modellen in 2015 en al meer dan honderd in 2018! "Aangezien het om een nichesegment gaat, moeten we ons op de hele markt richten, wat een uitdaging betekent op het vlak van modellen en communicatie. Onze doelgroep bestaat uit mannen tussen 20 en 45", aldus Gilles Grosjean.

Of je nu voor een urban, zakelijke of klassieke look gaat, je vindt zeker een passend paar. De Bertelles zijn verkrijgbaar in twee breedtes: 2,5 cm voor de fijnere en jongere silhouetten, voor mannen die het eerder discreet willen houden, en 3,5 cm voor stoere kerels, habitués die regelmatig bretellen dragen. De meeste bretellen hebben klemmen en passen bij alle soorten broeken. Het Superior- assortiment bestaat uit brede bretellen met knopen, wat nauwer aansluit bij de traditie. "Bertelles is een kwaliteitsmerk dat zich onderscheidt op het vlak van kleuren, texturen en motieven. Bretellen in mosterdkleur, hazelnoot of pastel voor huwelijken - samen met de eindejaarsfeesten belangrijk voor onze verkoop - maken echt het verschil", verduidelijkt Gilles Grosjean.

Gebruiksaanwijzing

Maak de bretellen eerst vast aan de achterkant van de broek, in het midden. Bevestig de klemmen vervolgens aan de voorkant, op ongeveer 10 cm links en rechts van het midden. Voor maximaal comfort trek je je broek op tot de gewenste hoogte en pas je de riemen van de bretellen aan, zodat ze niet te ver openstaan en niet te strak zitten. Het toppunt van slechte smaak? Bretellen dragen én een riem.

Delen How can you trust a man who wears both a belt and suspenders? The man can't even trust his own pants Henry Fonda in Once Upon a Time in the West (1968)

What else?

Sommige accessoires zijn dermate doordrongen van tijdloosheid dat je er niet omheen kan. Door bretellen te dragen meet je je een chique, retro stijl aan en zet je tegelijk in op comfort. In de modewereld komt alles altijd terug en is een verwijzing naar het verleden hipper dan ooit. Maar omdat het nooit een goed idee is om alleen maar achterom te kijken, blijft Bertelles zich internationaal ontwikkelen en hoopt het binnenkort voet aan de grond te krijgen in Azië en de Verenigde Staten, twee markten met veel potentieel.