In de vroege jaren tachtig kwamen de Franse broers Serge en Yves Bensimon op het idee om hun iconische tennisschoen te presenteren tussen ready-to-wear en mooie objecten van over de hele wereld. Zo veroverde Bensimon de wereld in stijl. Hoe ziet Serge Bensimon dat? We hoorden 'm uit over zijn stijl en carrière.

Hoe kleed jij je voor je job?

"Ik draag een lichtblauw hemd van katoenpopeline, dat is eigenlijk zo'n beetje mijn uniform. Als het koud is, draag ik een kasjmieren trui en een donkerblauwe broek. Ik heb meerdere gelijkaardige exemplaren in mijn kast."

Hoe combineer je werk en privé?

"De grens tussen mijn privéleven en het werk is zeer dun. Ik werk immers samen met mijn broer Yves, ik als artistiek directeur en hij als hoofd van het businessgedeelte. Ook mijn vrouw Charlotte werkt in het bedrijf. Bovendien wonen mijn broer en ik in hetzelfde gebouw, boven elkaar. We gaan iedere dag samen naar 'het werk', een loft met zicht op het kanaal Saint Martin. Mijn broer en ik zijn onafscheidelijk. Zelfs op reis lukt het niet om niet te werken, in alles zie ik inspiratie voor onze collecties. Mijn werk, dat is mijn passie en maakt dus integraal deel uit van mijn persoonlijk leven."

Ben je soms bewust offline?

"Ik ga meestal offline in de maand augustus wanneer ik met mijn vrouw naar ons buitenverblijf in de Lubéron trek. Dat gebeurt ook wanneer ik één of twee keer per jaar naar Japan ga, naar mijn vriend Gen Tarumi, meestal in mei als de kerselaars in bloei staan. Me ontspannen in de Japanse 'Onsen', dat is een moment waarop ik me volledig afsluit van de buitenwereld."

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

"Voor mij staat creatie gelijk aan vrijheid. Ik hoop dat ik altijd de vrijheid zal mogen hebben, vrijheid om te leven, vrijheid van geest en vrijheid om te reizen, te ontwerpen en nieuwe talentvolle mensen te ontdekken alsook de vrijheid om nieuwe ontdekkingen in mijn boetieks te kunnen delen met het grote publiek."

Wat is voor jou de ultieme luxe?

"Een paar Bensimons, een chino en een trui van Hermès."

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

"Wij vieren dit jaar het 40-jarig bestaan van de tennisschoen en het merk Bensimon. Ik ben erg fier op het parcours dat wij hebben afgelegd. Mocht ik opnieuw kunnen beginnen, zou ik net hetzelfde doen!"

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

"Die kwam van mijn vader: 'Niet opgeven, wat de mensen rondom je ook zeggen. Overtuiging en gedrevenheid zijn sterke wapens'.