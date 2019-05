Je kan je rug niet keren of er duikt wel een kersvers adresje op in Antwerpen. Deze acht zijn de nieuwe oogst van dit voorjaar -van vegan tot visgril, van rooftop tot hotelresto - op 't Zuid, Eilandje, Zurenborg of pal in het centrum.

ZUID

Matterhorn Süd is het zusje van horecazaak Matterhorn in het centrum van de stad. De nieuwe vestiging is ook 's avonds open en serveert niet alleen de klassieke comfort food zoals pizza en hamburgers met friet maar ook low carb-alternatieven als Spaghetti Courgetti en een no-bun-burger.

Volkstraat 69

Matterhorn © Leyla Hesna

Murni Zuid is de spin-off van de vestiging in Wilrijk (in park den Brandt), inclusief coworkingspace en zonnige terras met zicht op het Museum. Je kan er tot in de late namiddag ontbijt bestellen (biobrood, artisanale croissants, chia pudding, glutenvrije pannenkoeken...) of lunchen/dineren uit de duurzame, op Tel Aviv & Aziatisch geïnspireerde keuken met seizoensgroenten. Vis, vlees en kaas dienen vooral als topping of side dish, en er staat veel vegan en veggie op de kaart.

Graaf Van Egmontstraat 59. Murni Wilrijk, Kasteel den Brandt, Beukenlaan 12. Weekdagen vanaf 7.30u, weekend vanaf 8.30u, telkens tot 22u. murni.be

Murni © Leyla Hesna

EILANDJE

Paesano is de tweede vestiging van Brusketta aan de Jan van Rijswijcklaan, uitgebaat door Napolitaan Luciano Paesano. De Italiaan trok in het pand van discotheek The Villa. De chef komt uit Bari en de pizzaiolo komt uit Napels, de bakermat van de pizza. Reken op authentieke Pasta Vongole, Spaghetti Meatballs, ravioli met kreeft, pizza... én een zorgvuldige wijnkaart. wijnkaart zorgvuldig samengesteld.

Limbastraat 1. Dinsdag tot vrijdag lunch én diner, zaterdag enkel 's avonds.

Paesano © Paesano & The Villa Antwerp

Fiskeskur is het nieuwe restaurantconcept van Nikolaj Kovdal (Fiskebar, Østerbar, Gå Nord en Bar Noord) in het oude douanegebouw. Kroonjuweel is de open keuken met open vuur en een rocket stove. Het menu laat zich leiden door de dagvangst en lokale oogst van biologische vis- en groenteboeren, uitgebreid met experimenten in fermentatie en pekelen. Je kan niet reserveren, je schuift gewoon aan voor een kleine middaghap of uitgebreid avondmaal."

Kattendijkdok-Oostkaai 20b. Open 7/7 van 12 tot 23u, fiskebar.be

Fiskeskur © Fiskeskur

Sommar opent tot 31/8 de vijfde editie van de stedelijke food oase en riverbar. Met open vuren streven ze naar een creatieve aanpak, tegelijk met 'no kitchen waste' en ook plastiek en generators worden verbannen. Dé plek om 's avonds met mediterraan of berbers geïnspireerde gerechten naar de Schelde te turen, gewoon te chillen of een partijtje te petanquen.

Rijnkaai, onder Hangar 26/27, www.sommar.be

Sommar © Sommar

2000

The Josephine, biedt met chef Alfons Van Pelt een eenvoudige keuken, opgebouwd rond een paar verse producten voor een verfijnde smaakversmelting. Denk: de 'Josephine' hamburger in een brioche met een mix van runds-, kalfs- en varkensvlees én dikke frieten. Of een pasta alla chitarra bij rog of wijting en linguine alla vongole met pit. De meesterwoning opent de deuren van 's middags tot 15:30 uur. Enkel op donderdag kan je er ook dineren. Op het gelijkvloers zit een kleine bar.

Schuttershofstraat 11. thejosephine.be

Josephines © Josephines

2018

August is de nieuwe buur van The Jane op de Zurenborgse site van het voormalige Militair Hospitaal. De ondernemers achter Antwerps boetiekhotel Hotel Julien lieten Vincent Van Duysen los op het oude Augustinessenklooster om er een bar-restaurant, spa met zwemvijver, verborgen tuinen, een shop en 44 hotelkamers in te vestigen. In het restaurant en de bar zwaait sterrenchef Nick Bril de plak.

Jules Bordetstraat 5, august-antwerp.com

August © August

ONTOP is een rooftopbar op het voormalige Mercatorgebouw tegenover deSingel. Op het groot buitenterras combineer je het uitzicht over de stad met cocktails, premium bier, een biowijntje of gefermenteerde healthy drinks. Een tiental trendy bites en sharing gerechten wisselen wekelijks en prefereren lokale en duurzame topproducten. Witte asperges worden geserveerd met 'rooftop' kruiden, pecorino en aioli, gepekelde tomaten met wasabi, mascarponee, sjalotten en panko of rundtartaar met groene asperges en gebakken look, bijvoorbeeld.

Desguinlei 100, donderdag tot en met zaterdag 15 tot 01u, zondag 12 tot 18u. www.on-top.be