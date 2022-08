De vleugel hangt aan het plafond en de wanden van de nieuwe Polette-boetiek in Antwerpen stellen de toetsen van een piano voor. Opmerkelijk: de toetsen zijn ook functioneel. Dankzij sensoren kunnen klanten samen een lied componeren. En nog meer opmerkelijk: de brillenwinkel verkoopt geen enkele bril, maar biedt wel een blik in de toekomst van retail.

Het Franse label Polette, dat tien jaar geleden werd opgericht door de Franse Pierre Wizman, is immers volledig gebaseerd op e-commerce. Wie hier een bril past en die wil aankopen, doet dat online, op zijn telefoon of eventueel de iPad van de store manager. De showroom is dus letterlijk een showroom, er wordt alleen gepast en in de spiegels gestaard. Polette werkte voor het design van de boetiek samen met Javier Zubiria, oprichter van het Amsterdamse architectenbureau zU-Studio. Hij ontwierp eerder ook al de Parijse showroom, waar een indrukwekkende omgekeerde pyramide de aandacht trekt.

Bij het betreden van de Antwerpse shop worden bezoekers verwelkomd door twee reusachtige pianoklavieren, één aan elke kant, gevormd door 88 toetsen. De witte toetsen zijn samengesteld uit kamerhoge spiegels die een gevoel van oneindigheid creëren, en de zwarte toetsen dienen als rekken om de zonnebril- en optiekcollecties van Polette uit te stallen. In het midden van de winkel kunnen mensen neervlijen op een reusachtige witte vierkante bank, een knipoog naar het twee weken durende 'Bed-ins for peace"-protest van John Lennon. Om deze expo-ervaring compleet te maken, vertoont het plafond een opmerkelijke sculptuur in de vorm van een pianoklep, schuin aflopend over de volledige twintig meter diepe showroom.

Elke pianotoets is ook effectief functioneel. Dankzij een sensorverbinding worden de bezoekers uitgenodigd om samen te werken, het perfecte lied te schrijven of een bestaand lied te spelen. Een lichtsignaal geeft aan wanneer de aangewezen toets moet worden ingedrukt zodat mensen, alleen of in groep, in perfecte harmonie kunnen samenspelen.

"Deze ruimte is een eerbetoon aan vrede, liefde en eenheid, en het zal de eerste ter wereld zijn waar mensen een lied kunnen spelen met behulp van het meubilair, dat ook fungeert als planken om het product uit te stallen. Ik stelde me deze plek voor als een tempel, een momentopname waar je niet alleen winkelt, maar ook een bijzondere ervaring deelt", aldus architect Javier Zubiria.

Wat Polette neerzet in Antwerpen illustreert hoe de toekomst van retail er volgens heel wat trendwatchers zal uitzien. Een stevig online fundament, waar alle transacties worden afgesloten, aangevuld met een fysieke belevingsruimte met hoog museumgehalte waar vooral gepast kan worden. Dat laatste is niet onbelangrijk in het geval van brillen.

