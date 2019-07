U hoeft geen diefstal te plegen of dronken te rijden om in de Verenigde Staten de wet te overtreden. Advocaat Mike Chase geeft in zijn boek How to Become a Federal Criminal tal van tips om dat op een originele - en vaak grappige - manier te doen. Mocht u door deze aanbevelingen toch in de cel belanden, zijn wij niet aansprakelijk.

Hebt u nog een tripje naar de Verenigde Staten gepland? Prima, dan kan u een bezoek brengen aan het Vrijheidsbeeld in New York, de Golden Gate Bridge in San Francisco, of wandelen door Yosemite National Park. Maar waarom zou u het niet wat creatiever aanpakken?

Bijvoorbeeld met wat misdaad. Uiteraard zouden we u nooit aanraden iets te doen waardoor u in de gevangenis belandt. Maar de Verenigde Staten hebben een hoop verouderde en absurde wetten. Die zijn in principe strafbaar, maar er wordt waarschijnlijk nooit gevolg aan gegeven. Advocaat Mike Chase deelt gekke voorbeelden op zijn Twitteraccount ACrimeADay, en bundelde die nu in het boek How to Become a Federal Criminal.

De opsomming op zijn Twitteraccount is eindeloos en erg gedetailleerd. Zo mag je in de VS geen pistool afvuren in een grot, geen dollarbiljet in twee snijden, of geen explosieven gebruiken om vissen te vangen in een nationaal park.

Bescherm de dieren

De meeste Amerikanen houden van hun stuk mals, sappig vlees. Heel veel zelfs. Maar dieren die niet geconsumeerd mogen worden, hebben behoorlijk wat rechten. Zo is het bijvoorbeeld verboden om een walrus als huisdier te houden. Ook het opsteken van een middelvinger naar een paard in een nationaal park mag niet. De broek tot op de enkels laten zakken voor een paard evenmin.

Wie een zwangere ijsbeer wil importeren, denkt beter twee keer na. Maar u mag het dier wel laten schrikken met een toeter als u bang bent dat u wordt aangevallen. Het lawaai dat u maakt mag dan weer niet langer dan 30 seconden achter elkaar duren en niet luider zijn dan 140 decibel. Dan hopen we voor u dat u gehoorbescherming voorzag op de trip, want dan maakt u meer geluid dan een straalvliegtuig op 300 meter afstand.

Oh, en mocht u in Alaska vertoeven: u mag er wel vissen. Behalve als een wilde beer u tot op 45 meter nadert. Dan is de vis automatisch voedsel voor de beer. Ziet u diezelfde beer later in een diepe slaap? Laat hem liggen. Het is verboden om Teddy te wekken, omdat u een kiekje van een actieve beer wilt.

Varkensvlees dat naar seks ruikt

Net zoals bij ons, staat voedselveiligheid ook in de VS hoog aangeschreven. Het is wel gek dat al die regels en vanzelfsprekendheden ook in een wet gegoten worden. Op de verpakking van string cheese - kaas die uit een spuitbus komt - moet bijvoorbeeld staan dat u die in de mond en niet in de ogen mag spuiten.

Eieren moeten dan weer altijd proper en zonder kippenpoep verkocht worden. Ook een barst in de schaal is uit den boze. Een wet voor de verkoop van varkensvlees is nog meer bizar: dat mag immers niet naar seks ruiken - ja, dat leest u goed. Hoe dat ruikt weten we zelf ook niet. Volgens beschrijvingen online is het een combinatie van urine, zweet en varkenspoep. Als u op dit vlak de wet wilt overtreden, neem dan een ongecastreerd oud varken. Dat schijnt standaard die geur te verspreiden.

Nog verboden: met een slecht uitziende komkommer de grens tussen Noord- en Zuid-Carolina oversteken of aardappelen van Newfoundland naar de VS importeren.

Verstop de post

Ook de post ligt gevoelig aan de andere kant van de oceaan. Lang stond er zelfs de doodstraf op het stelen van brieven en pakjes. Zo erg is het nu niet meer gesteld, maar u kan wel gearresteerd worden als u een kaart post zonder postzegel, een brief niet post als iemand u dat vroeg, of een niet afgestempelde postzegel hergebruikt.

Mocht u een verkleedfeestje bijwonen: ga dan niet als postbode. Tot 1990 was het zelfs voor acteurs en toneelspelers verboden om dat pak te dragen.

Foto's van het Pentagon

In het land waar vrije meningsuiting centraal staat, waar de president Twitter gebruikt om burgers aller landen te schofferen, en waar vrijheid het hoogste goed is... is het verboden om vieze woorden te gebruiken in het Pentagon. Een leuke foto om te tonen aan vrienden en familie thuis, neem je ook beter niet. Een tekening dan maar? Neen, maak geen afbeelding van het Pentagon zonder toestemming.

Kontfoto's printen in de bib

Niet alleen het Pentagon, maar ook alle andere overheidsgebouwen zijn heilig. De patriotten uit het verleden hebben hun uiterste best gedaan om de staat zo veel mogelijk te beschermen, langs binnen en buiten. Een print nemen van je blote kont in de bibliotheek is absoluut verboden, net als je teennagels knippen of een stoel uitschelden. Enfin, als u dat op fluistertoon doet, komt u er wel mee weg.

Ook in België bestaan er een aantal gekke wetten, zowel oude als nieuwe uit de recente GAS-reglementen Als de deurwaarder spullen in beslag komt nemen, weet dan dat die een koe, schaap of geit moet laten staan. Hetzelfde geldt voor iemands varken en "24 dieren van de hoenderhof". Ook van je strijkijzer en wasmachine moeten ze afblijven. Op sommige plaatsen is het verboden om op de leuning van een bankje te zitten, elders om in bomen te klimmen. Sommige steden houden audities voor straatmuzikanten, omdat het verboden is vals te spelen. Op bepaalde plekken mag je niet voetballen als duivenmelkers met hun duiven spelen.

