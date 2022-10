De meest gekoesterde fles uit de persoonlijke wijnkelder van Steven Kempenaers, eigenaar van de importzaak Wijnen De Kok in Lier, is de champagne Salon uit 1969, zijn geboortejaar. Maar dat is niet de enige reden waarom hij er zo gehecht aan is.

"Champagne is de meest feestelijke wijn die er bestaat, maar om mijn fles Salon 1969 te openen, zal het feest heel uitzonderlijk moeten zijn. Dit piepkleine champagnehuis is de absolute top in Champagne. Ik bezocht het voor de eerste keer in de jaren negentig en ik werd meteen van mijn sokken geblazen door deze unieke wijn en het verhaal erachter. De toenmalige keldermeester liet een aantal oude flessen ter plaatse openen en liet ons proeven. De oudste jaargang was 1951 en het viel op hoe jong, fris en complex hij was." Sindsdien ben ik een diehard fan van Salon. Er wordt nog altijd maar één enkele champagne gemaakt, van één enkele druif, de chardonnay. Terwijl de meeste champagnes van drie druiven worden gemaakt: chardonnay, pinot noir en pinot meunier. De chardonnaydruiven van Salon zijn bovendien alleen afkomstig van de beste grandcru-wijngaarden uit één gemeente: Mesnil-sur-Oger in de Côte des Blancs, waar de chardonnay de beste resultaten geeft. De meeste champagnes bevatten druiven uit verschillende wijngaarden van verschillende gemeenten. Salon wordt bovendien alleen gemaakt in uitzonderlijk goede jaren. Het huis bestaat ruim honderd jaar en er zijn nog maar een veertigtal champagnes, waaronder deze 1969." "Dat alles maakt van Salon een unieke champagne, begeerd over de hele wereld. Maar hij wordt slechts in een beperkte hoeveelheid gemaakt: 60.000 flessen per jaar. Daardoor zijn de prijzen geëxplodeerd. Maar ik denk er niet aan om hem te verkopen. Ik kreeg hem cadeau van mijn vrouw voor mijn 40ste verjaardag." "Salon werd voor het eerst gemaakt in 1905 door een zekere Eugène Aimé Salon, de zoon van een smid. Niets liet vermoeden dat hij in de wijnsector terecht zou komen. Maar hij droomde van een champagnehuis, en investeerde in twee kleine wijngaarden in Mesnil-sur-Oger, één hectare in totaal. Na zijn dood in 1943 bleef Salon een tijd in de familie, en werd in 1988 gekocht door de groep Laurent-Perrier, die de erfenis van de stichter in ere houdt. Ook mijn wijnhandel werd opgericht door iemand van wie je niet zou verwachten dat hij in wijn zou belanden: Eddy De Kok, een elektricien met een grote passie voor wijn. Ikzelf ben een sommelier en nam zijn zaak over in 2002. Ik heb ze dan uitgebouwd tot wat ze vandaag is geworden. Omdat 1969 mijn geboortejaar is, heeft deze Salon ook een emotionele betekenis. Tegelijk is dat het jaar dat Eddy Merckx zijn eerste Tour de France won, de mens op de maan landde, de Beatles hun laatste optreden gaven en Woodstock plaatsvond. Allemaal redenen waarom het voor mij moeilijk zal zijn om het geschikte feest te vinden om deze champagne te ontkurken."