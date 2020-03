Bij de eerste lentezon zoeken we doorgaans een terras op of nodigen we vrienden uit om de barbecue aan te steken. Nu dat niet kan, omwille van de coronamaatregelen, verzamelen we voor u online activiteiten.

Met het gezin of een vriend mogen we nog buiten wandelen, lopen of fietsen. Verder zijn we op de ruimte binnen vier muren aangewezen. Wie al door de lenteschoonmaak, de stapel ongelezen boeken op het nachtkastje en zowat alle series op Netflix is, kan ook online nog vertier vinden.

Voor de sporters

Fitnesscentra moesten de deuren sluiten, maar de bevolking wordt opgeroepen om te blijven bewegen. Thuisvideo's in de stijl van Jane Fonda zijn - al dan niet in combinatie met lycra pakjes in frivole kleuren - weer helemaal in.

Maar hoe moet een gym daarmee omgaan? Door je fitnessruimte om te bouwen tot een volwaardige studio en daar korte work-outs op te nemen. De Brugse boutique gym Ctrl Gym heeft tien filmpjes opgenomen die gratis te bekijken zijn.

Het gaat om afwisselende oefeningen die een totale workout bieden voor in de huiskamer, zonder toestellen of attributen. Inclusief leuke muziek, instructies en motivatie van onze personal trainers Martijn en Cromwell. De filmpjes zijn hier te bekijken.

Sportketen Decathlon en fitnessconcern Basic Fit slaan de handen in elkaar om sport en beweging tot bij de mensen thuis te brengen. Een leuke thuis work-out kan een gezonde onderbreking van de dag zijn die helpt om mensen positief te houden.

Via online filmpjes op de Facebook- en Instagrampagina van Decathlon worden oefeningen getoond voor het hele gezin, onder leiding van een Basic Fit personal trainer. En onder #sportinuwkot kan iedereen zijn sportmoment delen op sociale media.

Voor de mentale gezondheid

Het is een vreemde periode voor ons allemaal. Voor sommigen brengt die extra stress met zich mee. Moonbird lanceerde een gratis livestream rond mentaal welzijn.

Elke dag deelt één van Vlaanderens topexperts een kwartier zijn of haar inzichten en methoden. Vanavond brengt Geraldine Gobert nog een meditatieoefening. De oudere sessies kunnen ook opnieuw bekeken worden.

En met "Iedereen ok?" heeft professor Elke van Hoof (VUB) een tool ontwikkelt voor een gratis psychotherapeutische interventie in uw kot. Die kan gebruikt worden door het hele gezin en moet de stressniveaus doen dalen en eventuele ernstige psychische klachten signaleren.'

'Als traumapsycholoog zie ik het als mijn taak om mensen door moeilijke tijden te leiden', zegt Van Hoof. 'Mijn missie met deze interventie vanop afstand is om zo veel mogelijk mensen te begeleiden en helpen de emotionele rust te vinden in deze psychologisch heel belastende periode.'

Het platform biedt een interventie die zo is opgezet dat je ze alleen of samen met het gezin kan doen. Ze is gebaseerd op het R-TEP en G-TEP protocol van EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing). Dat is de standaard voor traumaverwerking volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De interventie duurt in totaal 90 minuten, die is op te splitsen in verschillende fases: introductie, screening van je huidige situatie, voorbereiding, interventie en nascreening.

Meer weten? De interventie is hier gratis te raadplegen.

Voor de creatievelingen

'Wij zijn thuis en jullie ook. Waarom zouden we die tijd dan niet samen doorbrengen?' Nee, brillenmerk Komono vraagt niet om uit uw kot te komen. Wel hebben ze hun digitale kanalen opengesteld voor hun favoriete artiesten en volgers. Zo kan iedereen, veilig vanuit huis, toch genieten van creativiteit. Dat nieuwe project heet: A moment with en hier kan u er zelf gebruik van maken.

Eens u een aantal assets hebt gedownload kan u thuis zelf aan de slag. Elke dag zal Komono het werk van een artiest highlighten. Maar ook de meest unieke inzendingen zullen worden gedeeld via de sociale media en website van het merk.

Elda Broglio voor Komono © .

Voor de economen

Zelfs als u een huis-, tuin- of keukeneconoom bent, wil u misschien weten hoe het coronavirus onze maatschappij zal beïnvloeden. Retailspecialist Gondola biedt daarom acht weken lang gratis webinars aan met topexperts die hun visie geven over consumptie en retail.

'In tijden van crisis vinden we het des te belangrijk om iedereen zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen, daarom willen we ons platform openzetten voor alle professionals in de sector', aldus Gondola in een persbericht.

Concreet komt er elke donderdag om 15u30 een nieuwe Gondola Society Live online die 90 minuten duurt. Er volgen nog sessies met Wouter Torfs, Veronique Goossens, Jan Haspeslagh, Jochen Vincke, Fons Van Dyck en Johan Vrancken. Registreren kan u hier.

Voor de lifestyleliefhebbers

BV-visagiste Sabine Peeters werkt tijdelijk samen met kledingmerk Xandres. Op de website van het merk staat al een 'war paint'-handleiding online. De meestgestelde make-up die Peeters de afgelopen week kreeg is immers: hoe kan ik op een simpele manier de vermoeidheid uit mijn gezicht halen?

Stelde u zichzelf ook die vraag de voorbije week? Lees dan hier de oplossing voor een frisse en uitgeslapen blik.

Het gerenommeerde Business of Fashion heeft contacten met de beste experten, de meest getalenteerde creatievelingen en de slimste futuristen op het vlak van mode. De komende weken zal het online platform een reeks live evenementen organiseren om de impact van het coronavirus op de sector beter te begrijpen. Ook zullen er verhalen verteld worden over de uitdagingen en kansen die hieruit voortvloeien. Dat zal gebeuren via Zoom of Instagram.

Elke vrijdag wordt de planning voor de komende week voorgesteld. Inschrijven kan via events@businessoffashion.com.

