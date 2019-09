De prestigieuze award van Trends Style is aan zijn zesde editie toe. Breng zelf uw stem uit en win een wellnessarrengement voor twee personen of vijfentwintig flacons van Hugo Boss.

Wie volgen Elvis Pompilio en Dries Boven op als Trends Style's Best Dressed Man? Opnieuw maken twintig mannen kans. Stuk voor stuk knappe mannen. Eyecatchers. Smaakvol en stijlvol. Allemaal good looking. Ook voor deze zesde editie zijn de kandidaten opgedeeld onder VIP en BIZZ.

De keuze is aan u. Tot donderdag 19 september 24.00 uur kan u hier stemmen. Op basis van uw voorkeuren selecteert een vakjury nadien de finale winnaar in beide categorieën. Bovendien valt er een wellnessarregement voor 2 personen te winnen in les Thermes de Saint-Malo of 25 flacons van Hugo Boss.

De tien genomineerden in de categorie BIZZ © .

Op 3 oktober verneemt u wie de DS Best Dressed Man 2019 in de categorieën vip en bizz is. Een dag eerder worden de awards uitgereikt op een red carpet event in de DS Store in Drogenbos. Voor dat event geven we 25 duotickets weg.

Volg alvast DS Best Dressed Man 2019 op Twitter en Instagram #tsbdm19