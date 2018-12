Nieuwjaar in Knokke, volgens de regels van de kunst

Het mondaine Knokke-Heist is elk seizoen een onmisbare bestemming, met luxe en plezier in al z'n vormen: een prachtig strand, het Zwin, een brede waaier aan verblijfmogelijkheden en winkels, enkele architecturale pareltjes en een uitmuntende sportinfrastructuur.

Op hetzelfde trottoir

Maar Knokke is vooral ook bekend om de bijna tachtig, heel uiteenlopende kunstgalerieën. Of je nu inwoner of toerist, kenner of liefhebber bent, je kunt er allerlei moderne en hedendaagse kunstwerken op de kop tikken. Na de opening van haar galerie in Luik in 2014 opende Yoko Uhoda, waardig vertegenwoordigster van een familie kunstverzamelaars, in 2017 een tweede, gelijknamige galerie in Knokke. In april 2018 huldigde ze een nieuwe kunstruimte in op de dijk van Knokke-Het Zoute in samenwerking met Albert Baronian, een van de leiders op de markt van hedendaagse kunst in Brussel. Tijdens de feestperiode slaan dit duo en de galerieën Maurice Verbaet, Back to Design, Geukens & De Vil, Luc Van Middelem, Concorde Project, Crown Gallery en Samuel Vanhoegaerden de handen in elkaar voor de eerste editie van het evenement 'Trottoir', op zaterdag 29 december van 15 tot 18 uur.

"Wij hebben gekozen voor het woord trottoir omdat het zowel in het Frans als in het Nederlands gebruikt wordt. Ons evenement zal twee keer per jaar acht zorgvuldig geselecteerde galerieën samenbrengen op de dijk van Het Zoute, tussen het Albertplein en de Cremerie de la Poste. We willen graag samenwerken omdat we een breed publiek wensen te bereiken, zeker met het oog op de naderende eindejaarsfeesten. Heel wat families komen immers al verschillende generaties lang naar Knokke om samen de feestdagen door te brengen", legt Yoko Uhoda uit. Het biedt deze galerieën bovendien de gelegenheid om de liefhebbers van dit kunstgenre uit te nodigen voor hun respectievelijke vernissages. Van 29 december 2018 tot 3 februari 2019 brengen Albert Baronian en Yoko Uhoda tekeningen en kunst op papier onder de aandacht. "Met Keep Drawing and Be Happy wordt een selectie werken van zeven kunstenaars voorgesteld: de Belg Robert Devriendts, de Fransmannen Pierre Ardouvin, Laurent Perbos, Alain Séchas, Yvan Salomone en de Amerikanen Chris Johanson en Tony Oursler. Iedere kunstenaar, of die nu oorspronkelijk schilder, beeldhouwer of videokunstenaar is, maakt ook kunst op papier", aldus de galeriehoudster.

Kunst is overal

Op oudejaarsavond kan je genieten van hoogstaande Italiaanse keuken in het retro-moderne decor van Gellius. Het restaurant dat in mei 2017 zijn deuren opende, biedt een nieuwjaarsmenu met biologische seizoensproducten, bedacht door chef Alessandro Breda, die tegelijk in Knokke en in een sterrenrestaurant in Oderzo, Venetië, werkt. Omdat hij vóór alles een groot liefhebber van hedendaagse kunst is, stelt eigenaar van het restaurant Gian Carlo Piretti zijn favoriete werken uit Italië en elders het hele jaar door tentoon. De galerie naast de eetzaal is het kleine zusje van zijn kunstruimte aan de Sparrendreef 81, eveneens in Knokke.

De boetiek Items dompelt je onder in de wereld van Bea Mombaers. De interieurdesigner is sinds jaar en dag gefascineerd door unieke voorwerpen waar een verhaal achter zit en is erin geslaagd een internationale reputatie op te bouwen. Dankzij haar oog voor detail stelt ze unieke sfeervolle decors samen. "Ik heb een zeer eclectische smaak. Ik hou ervan om rond te snuisteren en verschillende meubels en voorwerpen te verzamelen om interieurs te verfraaien. Bovendien maakt het de mensen gelukkig!", benadrukt de gepassioneerde styliste.

Deze winter nodigt de badstad je ook uit om de planeten van De Kleine Prins te komen bewonderen tijdens het Lichtfestival van Knokke-Heist van 8 december 2018 tot 6 januari 2019 van 17 tot 22 uur. Langs een 3 kilometer lang parcours neemt een applicatie op je smartphone je mee op ontdekking langs acht innovatieve en vaak interactieve lichtinstallaties ontworpen door Belgische en internationale lichtkunstenaars. Een magische ervaring voor het hele gezin!