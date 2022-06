De meest gekoesterde vintage vondst van modeontwerpster Souâd Feriani (52) is haar DUAL 1209, een platenspeler uit 1982.

"Ik omring me graag met oude boeken en oude platen. Ik heb er meer dan genoeg, maar ik kan geen boeken- of platenwinkel binnenwandelen zonder iets te kopen. Met de opening van mijn winkel in Hasselt ben ik op zoek gegaan naar een vintage platenspeler. Ik ging te rade bij de experts van Just For The Record, een platenzaak in Hasselt. Zij zochten en vonden voor mij een authentieke 78 toerenplatenspeler uit 1982. In 1984 is men al gestopt met 78 toerenplatenspelers. Ik heb de speler in de winkel gecombineerd met een Pioneer-versterker in hout. Een topcombinatie, al zeg ik het zelf. Ik stootte op behoorlijk wat ongeloof voor mijn plannen om de platenspeler als enige muziekbron te gebruiken in de winkel. "Je kunt dat toch geen hele dag laten spelen?" kreeg ik te horen. Intussen is de winkel vier jaar open, en de platenspeler heeft het nog nooit begeven. Wat kan ik zeggen? In 1982 werden nog onverslijtbare toestellen gemaakt ( lacht)." "Ik hou van jazz, maar ook van de klassieke muziek van Ludovico Einaudi en de ballades van Melody Gardot. Ideale muziek voor een kledingzaak, vooral omdat ik het zo belangrijk vind dat je nog comfortabel kunt praten in de zaak. Muziek die uit een platenspeler voortkomt, heeft een bepaalde zachtheid die ik niet terugvind bij hedendaagse vormen van muziekspelers. Die zachtheid is nodig om het de klanten zo makkelijk mogelijk te maken om te communiceren én intussen ook van muziek te genieten. Heel wat klanten komen langs voor outfits voor bijzondere gelegenheden: een verjaardag, een huwelijk of een begrafenis. Ik vind het cruciaal dat ze hun verhaal kwijt kunnen, als ze dat willen, zodat we een outfit kunnen samenstellen die bij hun karakter past. Ik sta nog twee dagen per week in de winkel, om dat contact met de klanten te onderhouden. Ik wil ook dat mijn boetieks meer zijn dan alleen kledingwinkels. Ik stel er kunst tentoon van onder anderen Panamarenko en Herman Brood. Eigenlijk is alles wat in de boetieks staat te koop. Behalve de platenspeler dan. Het ding is een echte conversation starter: heel wat klanten hebben hun eigen verhalen en herinneringen bij het zien van een platenspeler. Het is ook iets dat zowel mannen als vrouwen aanspreekt. Heel wat mannen vinden het best ontspannend om zich even in een van de zeteltjes bij de platenspeler te vlijen en naar de muziek te luisteren." "Op sommige momenten mag er ook iets meer ambiance in de muziek zitten. Zo speelde ik tijdens de recente Kunstennacht in Hasselt een plaat van TC Matic, als eerbetoon aan Arno. Daar praat je natuurlijk niet zomaar bovenuit. En op zaterdag na vijf uur draaien we weleens Grace Jones. Heerlijke momenten zijn dat. Voor de winkel in Antwerpen ben ik nog naarstig op zoek naar een even goede vintage platenspeler. Alle tips zijn welkom (lacht)."