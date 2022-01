Peter Goossens, chef van het sterrenrestaurant Hof van Cleve, zal de leiding opnemen van het restaurant in het luxehotel La Réserve in Knokke. Dat meldt de investeringsmaatschappij Alychlo van ondernemer Marc Coucke.

Het hotel is in handen van Coucke en Bart Versluys. Zij zullen de komende jaren meer dan zeven miljoen investeren in het luxehotel. Er komt onder meer een nieuwe lobby en de wellness & spa krijgt een upgrade. Daarnaast wordt ook in het restaurant geïnvesteerd, dat dus onder leiding komt te staan van Peter Goossens.

'Peter zal de volledige verantwoordelijkheid, coördinatie én de receptuur van het nieuwe restaurant van La Réserve voor zijn rekening nemen', klinkt het in een persbericht. 'Het wordt een top brasserie: bekende gerechten, uitgewerkt met veel respect voor lokale producten.'

'La Réserve wordt een culinaire hotspot, zowel voor gasten van het hotel als voor de bezoekers van Knokke Heist. Ik wil een keuken creëren met gerechten die ik zelf graag dagdagelijks eet en kijk er naar uit om ze met veel plezier aan te bieden aan de gasten van La Réserve. Aangezien we dicht bij zee zitten zal dit een belangrijke - maar niet de enige - bron van inspiratie zijn', zegt Goossens zelf.

Het vernieuwde restaurant moeten openen in de zomer van 2023.

Het hotel is in handen van Coucke en Bart Versluys. Zij zullen de komende jaren meer dan zeven miljoen investeren in het luxehotel. Er komt onder meer een nieuwe lobby en de wellness & spa krijgt een upgrade. Daarnaast wordt ook in het restaurant geïnvesteerd, dat dus onder leiding komt te staan van Peter Goossens. 'Peter zal de volledige verantwoordelijkheid, coördinatie én de receptuur van het nieuwe restaurant van La Réserve voor zijn rekening nemen', klinkt het in een persbericht. 'Het wordt een top brasserie: bekende gerechten, uitgewerkt met veel respect voor lokale producten.' 'La Réserve wordt een culinaire hotspot, zowel voor gasten van het hotel als voor de bezoekers van Knokke Heist. Ik wil een keuken creëren met gerechten die ik zelf graag dagdagelijks eet en kijk er naar uit om ze met veel plezier aan te bieden aan de gasten van La Réserve. Aangezien we dicht bij zee zitten zal dit een belangrijke - maar niet de enige - bron van inspiratie zijn', zegt Goossens zelf.Het vernieuwde restaurant moeten openen in de zomer van 2023.