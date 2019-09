Je oog ook laten vallen op een tweede verblijf aan de kust? Immobiliënmakelaar Filip Dewaele kent de badsteden als zijn broekzak. Aan TrendsStyle geeft hij tips en tricks voor wie er een stekje wil kopen.

Voor het eerst sinds 2014 daalden de prijzen van huizen en appartement aan de kust. Dat blijkt uit de laatste Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat. Afhankelijk van de badstad tel je gemiddeld tussen 161.000 euro (Westende) en 474.000 euro (Knokke) neer. Goed nieuws voor wie er een tweede verblijf op na wil houden. Maar hoe beslis je over een zo'n belangrijke aankoop? En wanneer is het beste moment om de investering te doen?

'Hét moment om een tweede verblijf te kopen, bestaat niet', zegt Filipe Dewaele van de gelijknamige vastgoedgroep. 'De transacties gebeuren het hele jaar door. Wel zien we lokale verschillen. In Oostende is het tijdens de zomermaanden bijvoorbeeld erg kalm. In Knokke is die periode samen met het voorjaar dan weer erg druk. Maar mijn vuistregel is: als je je ergens goed voelt bij minder mooi weer, dan doe je dat ook als het weer er beter is.'

Is het niet logischer om in het najaar een stekje aan de kust te kopen? Dan kan je er de volgende zomer toch meteen van profiteren?

'Zelfs mensen die in het voorjaar kopen, willen daar dezelfde zomer al van genieten. Die transacties moeten sneller gaan dan bij de aankoop van een eerste woning. Ik spreek nu tegen mijn eigen winkel: soms moet je mensen behoeden voor een impulsaankoop. Meestal is het geen goed idee om op een zonnige dag bij een makelaar binnen te stappen (lacht). Al is dat een minderheid. De meeste mensen nemen een weldoordachte beslissing.'

En dan volgt de eerste stap: een badplaats kiezen.

'De meesten weten heel goed waar ze iets willen kopen. Ze hebben vaak al een emotionele band met de locatie. Voor hen is het thuiskomen. Bijvoorbeeld omdat ze hun hele leven al naar dezelfde badplaats trekken, of ze brachten er hun jeugd door met hun ouders.'

Hoe verloopt het traject daarna?

'Dat hangt voor een groot deel af van de verwachtingen die de kopers hebben. De tijd dat een appartement aan de kust enkel een makkelijke belegging was, is al even voorbij. De meesten kopen een tweede verblijf voor hun eigen plezier en geluk. Ze willen ontsnappen uit de ratrace, genieten van de zeelucht of een lange strandwandeling.

'De meeste kopers focussen op een nieuwbouw, omdat het voldoet aan alle moderne verwachtingen. We worden allemaal milieubewuster. Daardoor willen kopers beter geïnformeerd worden over het energieverbruik, de EPC-waarden en isolatie. En niet iedereen heeft natuurlijk de zin, kennis of het netwerk om een woonst te verbouwen.

'Wie toch een belegging zoekt, moet met zijn verstand kopen. Een appartement of huis dat niet aan je persoonlijke smaak en stijl voldoet, kan wél een goede investering zijn. Je kan dan beter geld steken in een eigendom waar veel vraag naar is op de huurmarkt in het hoogseizoen. Een immobiliënmakelaar kan daarbij helpen.'

De badsteden hebben voor Filip Dewaele geen geheimen meer. © RV

Over geld gesproken: is het zinvol om te lenen voor een tweede verblijf?

'De meeste kopers zijn realistisch in hun financiële mogelijkheden. Ze hebben het geld al op hun bankrekening staan, en daar brengt het momenteel niets op. Hun geluk is dat een baksteen nooit failliet gaat. In dat opzicht brengt een tweede verblijf meer op dan wanneer je je geld op een spaarrekening parkeert.

'Zoiets blijft natuurlijk een persoonlijke keuze. De kust geeft voor velen altijd een vakantiegevoel. Je investeert dus eigenlijk in een meerdere, verzekerde vakanties dicht bij huis.'

Waar moeten mensen op letten als ze een tweede verblijf willen aanschaffen?

'Allereerst zijn er de fiscale verschillen. De meeste badplaatsen rekenen een tweedeverblijfstaks aan. Afhankelijk van de stad kost die ongeveer 1.000 euro per jaar. Je hebt die ook in andere regio's, maar het is toch typerend voor de kust.

'En er is ook het verschil in registratierechten. Op een eerste woning is dat 7 procent van het aankoopbedrag. Voor een tweede verblijf stijgen die tot 10 procent als de woning wordt overgekocht. Koop je een nieuwbouw, dan moet je rekening houden met 21 procent btw, zoals standaard het geval is.

'Een tweede belangrijk punt is eerder praktisch. Je zal zelf niet altijd aanwezig zijn, dus is het belangrijk dat het gebouw goed onderhouden wordt. Je moet je dus altijd bedenken: ik kom hier pas over een aantal weken of maanden terug. In een appartementsblok is een goede syndicus zijn geld meer dan waard. Of probeer al eens met de buren te praten. Als de verwarming stuk is, de sleutel zoek of er nog een raampje openstaat, is het handig dat je geen 150 kilometer heen en weer moet rijden.'

Hebt u nog andere tips voor potentiële kopers?

'Wie een appartement koopt in een ouder gebouw kan best even nakijken hoe lang het geleden is dat de gemeenschappelijke delen vernieuwd werden. Een nieuw dak, het vervangen van de liften, heraanleg van terrassen, gevelrenovatie, ... Die renovaties kunnen snel veel geld kosten. Vraag dus zeker de drie meest recente verslagen van de syndicus op.

'Voor een nieuwbouw is de beginsituatie iets anders. Vaak zijn de gemeenschappelijke kosten nog niet gekend en worden ze dus ook nog niet vermeld. Wees je ervan bewust dat er een maandelijkse of jaarlijkse bijkomende kost is om de lift te onderhouden of de hal te poetsen.

'Op plan kopen, dus zonder een fysieke ruimte gezien te hebben, is ook niet aan iedereen gegeven. Verdiep je daar goed in. De meesten verwachten immers een groter bewoonbare oppervlakte dan ze uiteindelijk krijgen. Zulke bedrijven tekenen meubels bijvoorbeeld bewust klein om de woonst groter te laten uitschijnen. Het kan nooit kwaad om het plan zelf eens uit te tekenen.

'En dan zijn er nog de persoonlijke voorkeuren. Het uitzicht op de eerste verdieping is niet hetzelfde als op de vijfde. Idem voor de ligging. Ga je voor rust of de nabijheid van winkels en cafés? Mocht je het ooit opnieuw willen verkopen, moet je er zeker van zijn dat daar ook een publiek voor is.'

Tot slot: de prijzen lagen vorig jaar voor het eerst lager. Gaat die trend zich even doorzetten of zullen ze weer stijgen?

'De huizenmarkt aan de kust was de laatste jaren vrij stabiel. Vraag en aanbod houden elkaar in evenwicht en dat houdt de prijs constant. Dat de gemiddelde verkoopprijs iets lager uitviel, kwam vooral door een toename van oudere appartementen die te koop werden aangeboden. Schiet dus niet in paniek als je je woonst aan de kust niet meteen verkocht krijgt.

'Bovendien is de investering in een tweede verblijf vaak slapend geld dat eigenaars niet meteen nodig hebben, enkele uitzonderingen nagelaten. De meesten nemen daardoor de tijd om te verkopen. Zo voorkom je op de markt de massale dumping van eigendommen met plotse prijsschommelingen tot gevolg. We hebben maar zestig kilometer kust. Die behoudt sowieso zijn waarde.'