Overal ter wereld is de plantaardige keuken in opmars, zelfs in de topgastronomie. Trends Style selecteerde een twintigtal restaurants die bewijzen dat de vegan keuken in kwaliteit, creativiteit en eetplezier niet hoeft onder te doen voor de klassieke keuken.

Deze lijst omvat restaurants die uitsluitend plantaardige gerechten serveren, dus geen restaurants die naast vlees en vis ook plantaardige alternatieven aanbieden. 'Plantaardig' betekent dat er geen enkel product van dierlijke oorsprong wordt gebruikt. Dus ook geen dierlijke melk of eieren bijvoorbeeld, in tegenstelling tot vegetarische eethuizen waar alleen vis en vlees worden gebannen. We hebben ons niet beperkt tot gastronomische restaurants, ook informelere eethuizen werden opgenomen. Deze lijst kwam tot stand op basis van eigen ervaring en tips van vegetarische en vegan chefs en foodies.

Vegan is hip, maar het nieuwe restaurant van vegan chef Pieter-Jan Lint ziet er verrassend klassiek uit: een gerestaureerde villa uit 1911. Lint startte zeven jaar geleden met een vegan cateringbedrijfje, en bewijst nu dat vegan zich perfect leent voor een gastronomische beleving. Hij is erin geslaagd ook klassieke gastronomen naar zijn plantaardige keuken te lokken. amaranth-plantbased.com Een andere nieuwkomer in ons land is Elliot Van de Velde. Hij leerde het vak bij Brusselse chefs als Isabelle Arpin en Yves Mattagne, maar koos in zijn eerste eigen restaurant meteen voor de plantaardige keuken. Van de Velde is ervan overtuigd dat een kok een bredere maatschappelijke rol te spelen heeft. Zo strijdt hij tegen voedselverspilling door met onverkocht voedsel maaltijden te bereiden voor goede doelen. entropyrestaurant.beNicolas Decloedt was al vegetariër toen hij nog werkte in toprestaurants als In De Wulf en Bon Bon. Hij begon met een gastentafel in zijn eigen huis in Brussel, om te testen of de markt al rijp was voor een plantaardige keuken. Toen hij daarvan overtuigd was, startte hij met een volwaardig restaurant, eerst vegetarisch en dan vegan, dat zich algauw opwerkte tot een van de plantaardige topadressen in ons land. humushortense.be Liu en Lin zijn twee Vlaamse zussen van Taiwanese ouders die naar België emigreerden. Van bij het begin waren ze strikt in de leer: 100 procent vegan. Van die strengheid is echter niets te merken in de speelse en smakelijke gerechten gebaseerd op de streetfoodcultuur van Taiwan. Verwacht geen restaurantservice: je bestelt en betaalt aan de toog, en je ruimt zelf af. De zussen zijn ook strikt als het over drinken gaat: er wordt geen alcohol geserveerd. liulin.be De coronacrisis was het laatste zetje dat chef Frederik Vercammen nodig had om zijn op het Midden-Oosten geïnspireerde eethuis volledig plantaardig te maken. Hij werkte voordien als kok in Australië, waar hij met een mix van culinaire culturen in aanraking kwam. In Humm kan je terecht voor ontbijt, lunch en diner en alles daartussen, om ter plekke te eten, mee te nemen of te laten bezorgen. Humm staat voor hummus, waar Vercammen dol op is. Hij maakt er verschillende versies van. humm.love Plantn is een plantaardige bistro, Wildn een plantaardig fine dining restaurant, beide geregisseerd door de tweesterrenchef Bart De Pooter in het hotel Sapphire House van de Marriott-hotelgroep. Daarmee kan dit vijfsterrenhotel zich vegan noemen, want van ontbijt over brunch tot diner is alles plantaardig. sapphirehouseantwerp.com/en/culinary Yolan Bamps heeft geen klassieke opleiding als kok gehad, en dat is wellicht beter als je vegan wil koken: je zou te veel moeten afleren. Samen met zijn vrouw Tekla bewijst hij dat een vegan keuken gevarieerd, voedzaam en lekker kan zijn. restaurantlento.be Verbonden aan het boutique hotel Hoy, is dit een mooi en natuurlijk ogend restaurant waar je de hele dag plantaardige snacks en gerechten kan eten en meenemen. Het menu werd ontwikkeld door Lauren Lovatt en Carolina Rodriguez, die in Londen de Plant Academy hebben opgericht, waar cursussen en workshops over plantaardig koken worden gegeven. hoyparis.com/mesa Dit was het eerste vegetarische restaurant in Europa dat bekroond werd met een Michelinster. De eigenaar en chef is een Zwitser, Pietro Leemann, die vegetariër werd na een opleiding filosofie en spiritualiteit in Azië. Hij evolueerde naar een vegan keuken, al staan er voorlopig nog enkele vegetarische gerechten op de kaart. joia.it Hier wordt de plantaardige keuken op hoog niveau gebracht door chef Luca Andrè, zelf al lang een veganist. Hij rekent af met het vooroordeel dat vegan beperkend is: het scherpt integendeel zijn creativiteit aan. thesoulkitchen.it De Spaanse horecagroep En Compañía de Lobos, die verschillende restaurants uitbaat, vond dat de tijdsgeest rijp was om ook een plantaardig restaurant op te richten. Intussen heeft The Green Spot twee vestigingen. De hoofdrol gaat naar groenten die bereid worden in een houtgestookte oven. Iets wat ook heel wat niet-vegetariërs aantrekt. encompaniadelobos.com/the-green-spot De Nederlandse Sandra de Jong vermengt westerse en Aziatische (vooral Japanse) invloeden. Vegan sushi is hier een succesnummer. Dit grote eetconcept voor 120 gasten speelt in op alle noden van de eigentijdse tafelaar, zoals sharing, takeaway en delivery. rootsandrolls.com Het lijkt wel een woonkamer met fraai gedekte tafels, dit gastronomische vegan restaurant onder een brug in Stockholm. Nadien kan je gaan dansen in de populaire nachtclub die er vlak naast ligt. Vegan hoeft niet saai te zijn. restaurangvaxthuset.se Vandaag telt Berlijn heel wat plantaardige restaurants, maar dit restaurant was een van de eerste. Aan de keuken van chef Josita Hartanto merk je dat ze Aziatische roots heeft. Ze is in Duitsland het gezicht van de vegan keuken geworden, onder meer met kookboeken die bestsellers werden. lucky-leek.com Hier kan je genieten van een vegan Japanse keuken, geïnspireerd door het boeddhisme. De filosofie erachter is shojin ryori, waarbij aan het lichaam alleen gegeven wordt wat het nodig heeft. De keuken is opgebouwd rond vijf kleuren, vijf smaken en vijf bereidingswijzen. De theeceremonie, onder leiding van een theesommelière met Aziatische roots, is een unieke belevenis. oukan.de Chef Ricky Saward had al een Michelinster toen hij besloot een plantaardig restaurant te beginnen, met mooi uitzicht over de rivier Main. De meeste ingrediënten komen van een eigen bio-boerderij in het noorden van de stad. Ook met dit restaurant behaalde Saward een ster, en in 2020 werd hij opgenomen in de lijst van de honderd beste chefs van Duitsland. sevenswans.de Dit restaurant werd opgericht door een rijke fintechondernemer, Christian Halper, zelf een vegetariër. Tian begon dan ook als een vegetarisch restaurant, maar het past al zijn gerechten aan voor veganisten. Ze worden bereid met ingrediënten uit de eigen tuin en eigen regio, en gecombineerd met biologische sappen of wijnen. Tian is het Chinese woord voor 'hemel', maar ook het Franse woord voor een Provençaals groentegerecht. tian-restaurant.com Dit chique restaurant van de Franse sterrenchef Alexis Gauthier werd in 2016 vegan. Gauthier verwierf bekendheid met zijn 'faux gras': een ethisch alternatief voor foie gras, gemaakt van paddenstoelen, linzen, walnoten en cognac. Zijn plantaardige keuken is duidelijk Frans van stijl. gauthiersoho.co.uk De naam, Heilige Wortel, suggereert al dat plantaardig eten geen saaie bedoening is in dit informele maar toch elegante restaurant waar Britse en Aziatische invloeden gemixt worden. Er is ook een Holy Bar aan verbonden, waar cocktails zonder geraffineerde suikers en artificiële additieven geserveerd worden. holycarrot.co.uk De hele dag door worden hier kleurrijke, kosmopolitische en 100 procent vegan gerechten geserveerd, en dit elke dag van de week. Het levendige concept heeft vegan toegankelijk gemaakt voor een breed publiek, en telt nu al zes vestigingen in de Britse hoofdstad. mildreds.co.uk Dit restaurant is al sinds 1981 plantaardig, toen het nog een marginaal fenomeen was. Op wandelafstand bevindt zich hun nieuwste concept, Botanique, dat over een eigen indoor tuin beschikt. In beide zaken kan je terecht voor brunch, lunch en diner. foodforfriends.com / botaniquebrighton.com Het was een schok voor foodies en celebrities in New York: na de coronacrisis maakte chef Daniel Humm zijn driesterrenzaak, in 2017 nog uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld, volledig plantaardig. De wachtlijst om er te kunnen eten, werd er niet minder lang om. Het niveau van de keuken en de bediening bleef immers op hetzelfde niveau. Humm vindt plantaardig koken niet beperkend, eerder inspirerend. Hij noemde deze switch "de meest opwindende periode in mijn carrière". elevenmadisonpark.com Middenin Manhattan beland je hier in een oase van rust. Hier wordt gekookt volgens de principes van shojin ryori (zie ook Oukan in Berlijn). Chef Hiroki Abe, geboren in Japan, werkt alleen met producenten van groenten en fruit uit de omgeving van New York. Daarmee creëert hij een omakase-menu van tien gangen (omakase betekent dat de gast alle keuzes overlaat aan de chef). Het kan gecombineerd worden met een pairingformule rond sake, de Japanse rijstwijn. kajitsuenyc.com