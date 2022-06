Inspiratie uit onze Style List. Dit is trendy in juni.

Minder ingrediënten, een recycleerbare fles, het absolute minimum in drukwerk. Voor de natuur, maar ook vol van natuurlijke geuren in de vorm van cederhout. Comme des Garçon lanceert met ZERO niet alleen een geur, maar ook een manifest voor duurzame eenvoud. Opmerkelijk: de fles kan niet rechtstaan in de badkamer, maar ligt als een transparante kei op het badkamerrek.

ZERO Eau de Parfum, 100 ml, ?145, www.comme-des-garcons-parfum.com

