Het Nederlandse architectenbureau MVRDV, dat net nog instond voor het nieuwe Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam, geeft twee gebouwen van de Berlijnse filmstudio BUFA een make-over. De historische plek ten zuiden van Berlijn, waar al sinds begin vorige eeuw cinema wordt gemaakt, zal de naam Atelier Gardens krijgen. Bedoeling is om de natuur het gebouw te laten inpalmen. Er komt ook een tuin en een dakpaviljoen waar acteurs kunnen repeteren en de kans krijgen te 'aarden'. Er zijn ook plannen voor een bar, waar je een uitzicht hebt over de Tempelhof-luchthaven.

© MVRDV www.mvrdv.nl

