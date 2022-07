Inspiratie uit onze Style List. Dit is trendy in juni.

Life is a highway, zongen de Rascal Flatts. Maar soms moeten we eens op de rem staan in plaats van door te razen. Student-ondernemer Ike Byosière vond al die stress ook maar niks en ontwikkelde EZZ, een relaxatiedrankje op basis van water, ginseng, hennepzaadextract en L-theanine dat je op stressvolle momenten kalmeert. En dit zonder toegevoegde suikers. Gezond stilstaan dus.

www.ezzdrinks.com

