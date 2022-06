Inspiratie uit onze Style List. Dit is trendy in juni.

Jaarlijks nomineert het zakentijdschrift Forbes de dertig meest succesvolle jonge ondernemers. In de Europese 30 Under 30-lijst voor 2022 prijkt ook een Belgisch koppel: Augustin Bown en Audrey Joris startten in 2019 AFC op, wat staat voor Affordable Furniture Collection. Zij richten huizen in volgens een lease-to-own-systeem, waarmee kopers hun volledige interieur in schijven afbetalen en zo meer kwalitatieve keuzes kunnen maken.

www.afc-collection.co

