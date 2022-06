Inspiratie uit onze Style List. Dit is trendy in juni.

De Duits-Australische fotograaf Helmut Newton bewees in zijn carrière meermaals dat je in de mode- en reclamefotografie niet altijd binnen de lijntjes hoeft te kleuren. Zijn Legacy is deze zomer te zien in het Ravelingengebouw in Knokke-Heist. Ontdek tijdens deze expo de iconische, soms provocerende, maar vooral glamoureuze beelden.

Legacy, van 10 juni tot 25 september. Tickets via www.helmutnewton.be links: Grand hotel du Cap, Marie Claire, Antibes, 1972 rechts: Mario Valentino, Monte Carlo, 1998 © Helmut Newton Foundation Berlin

