Voor de dromer deze zomer.

"Verander niets wat je in het leven gelukkig maakt", poneert Xavier Hufkens. "Mijn roots liggen in België, Brussel, de Sint-Jorisstraat. Dus was dát de beste plaats voor mijn nieuwe galerie."

Het architectenbureau Robbrecht & Daem kreeg de opdracht. "Op een paar kleine ingrepen na behielden we het herenhuis, zetten er een museale ruimte naast en deden de twee in elkaar overlopen", legt Paul Robbrecht uit. "In die mix van zalen en kamers staken we telkens een ander licht. Aan de kunstenaars om erop te reageren." De nieuwe galerie opent met een expo van Christopher Wool (fotografie, sculpturen, schilderijen). "Meestal werk ik tégen de architectuur, hier kon ik ermee samenwerken", looft de Amerikaan.

© HV-studio Courtesy: the artist & Xavier Hufkens Christopher Wool, tot 30 juli in de vernieuwde galerie van Xavier Hufkens. www.xavierhufkens.com

