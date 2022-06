De meubelontwerpster Bethan Grey nodigt uit om mee te surfen op haar Inky Dhow-golven. Ze gaf de originele Dhow-tekening, die Bethan voor het eerst maakte tijdens een reis naar Oman, een blauwe upgrade en kleurde er haar meubels, textiel, tapijten, handgeblazen glas en keramiek mee. Niet voor mensen die snel zeeziek worden.

De collectie wordt nog tot 12 juni gepresenteerd in de galerij Rossana Orlandi in Milaan en is te koop via

www.bethangray.com