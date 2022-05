Mix de opkomst van nostalgie in bange tijden, de nood aan lichaamsbeweging waar je blij van wordt en de comeback van zowel lycra als Jane Fonda. Ziedaar de verklaring voor de revival van 'eighties aerobics'. Trends Style trok de beenwarmers aan.

Eerst en vooral: veroordeel een mens nooit voor het bezitten van een paar beenwarmers. Ik gebruik persoonlijk het excuus dat mijn dochter nog niet eens zo heel lang geleden op balletles zat. Maar eigenlijk behoeven die voetloze kousen geen excuus. Ze katapulteren veertigplussers naar een zorgeloze tijd van neon-kleuren, Madonna-hits en lycra sportbroeken, ook wel bekend als de eighties. Ik was een kind in de jaren tachtig en eerlijk gezegd was het vooral mijn moeder die de video Workout Starring Jane Fonda in huis bracht. Net als miljoenen anderen trouwens. De instructievideo werd de best verkochte VHS van de twintigste eeuw. Waarom? Omdat aerobics eenvoudig is. Het zijn vrij simpele oefeningen waarvoor je - behalve je eigen lichaam - niet veel nodig hebt. Bovendien waren die video's de virale YouTube hits van hun tijd. Jane Fonda maakte het mogelijk in het comfort van de eigen woonkamer sport te beoefenen. Een sport die bovendien focust op vrouwen. Net dat was trouwens een van de belangrijkste triggers voor Jane Fonda om in 1982 met die video's te starten. Ze zag in een fitnesscentrum vooral mannen sporten, vaak met behulp van brute machines. Er mocht wel wat meer fun in zo'n work-out zitten, dacht Fonda, en ze begon op haar 45ste aan een bijzonder succesvolle carrière als aerobics instructrice. Fast forward naar veertig jaar later, en zowel Jane Fonda als de video's blijven populair. Tijdens de recente lockdowns werden de digitale versies van haar video's uit de jaren tachtig massaal bekeken. Ook Jane Fonda zelf won opnieuw aan populariteit. Op haar 84ste is ze hotter dan ooit. Deels dankzij de aerobics video's, maar ook dankzij de Netflix serie Grace and Frankie, waarin ze een hoofdrol vertolkt. Hanne Deheegher vond vier jaar geleden al dat het tijd was voor een revival van aerobics en ze trok met haar ludieke project Eighties Aerobics het land rond. Nadien volgde een lessenreeks in Gent, die in een mum van tijd was uitverkocht. Anno 2022 kun je lessen volgen in zowel Gent, Leuven als Antwerpen en dwepen ook andere fitnesscentra en instructeurs met het idee om aerobics nieuw leven in te blazen. "Eigenlijk maakt de les zelf niet zozeer het grote verschil", aldus een mede-eigenaar van de i-fitnessketen. "Wat lessen populair maakt, zijn vooral de juiste instructeurs en instructrices." Na ruim een uur eighties aerobics in de Antwerpse binnenstad kan ik dat alleen maar beamen: hier is het Saartje Van Broekhoven die de les overeind houdt, tezamen met de heerlijke muziek uiteraard. De les begint met enkele korte choreografieën op muziek als Let's Groove van Earth, Wind and Fire en Too Many Broken Hearts van Jason Donovan. Ik herken danspassen die ook in lessen zumba of bbb voorkomen, de grapevine of de V-step bijvoorbeeld. Toch heeft Saartje ook wat typische jarentachtigmoves in haar veel te brede mouwen zitten. Bij 'het klokje' is het bijvoorbeeld de bedoeling met één arm de tikkende beweging van een wijzerklok te imiteren. Een andere move is 'de telefoon', waarbij je als een telefoonhoorn moet inhaken en weer openen. Niet meteen een beweging die je kunt uitleggen aan jongelui die nooit een echt telefoontoestel hebben gezien. Nadien volgen ook nog krachtoefeningen met knalroze gewichtjes en de ouwe getrouwe buikspieroefeningen. Want hoe je het ook draait of keert: de aerobicsoefeningen hebben in die veertig jaar nooit hun relevantie verloren. Ook nu nog is het een geslaagde work-out die het hele lichaam uitdaagt, van cardio over kracht tot lenigheid. Bij mij persoonlijk uit zich dat in een neerwaartse beweging. Dansen is geen enkel probleem - al zeker niet op jarentachtighits - en voor kracht bijt ik even op de tanden, maar die lenigheid is problematisch. Tot dat wat beter gaat, neem ik me voor niet verkleed in de les te verschijnen. Vooral Saartje ziet er fantastisch uit, zo weggelopen uit een van die Jane Fonda-video's. Bij de deelnemers is hier en daar wat lycra te zien, of een opgeknoopt T-shirt, maar van een verkleedfeestje is zeker geen sprake. De liedjes worden elke vier lessen volledig vernieuwd en door Saartje vaak ingeleid met enkele fijne weetjes. Dat Danger Zone een hit is uit de film Top Gun bijvoorbeeld, en dan zie je al die vrouwen toch even aan Tom Cruise denken. Waarom ook niet tenslotte? De leeftijd in onze aerobicsgroep varieert van een jaar of 25 tot kwieke zestigers. Allemaal vrouwen én zelfs een dappere man. Want we mogen niet vergeten dat de tijden in die veertig jaar zijn veranderd. Mannen en vrouwen worden niet meer in hokjes geduwd tijdens het sporten. Tot Saartje het nummer Edge of Seventeen aankondigt voor de buikspieroefeningen. "Het nummer dat Beyoncé heeft gepikt voor haar hit Bootylicious bij Destiny's Child." Waarna we even echt naar de eighties worden teruggekatapulteerd: "Ook een ideaal nummer om bij te strijken, dames!"