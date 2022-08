We zijn het er allemaal over eens dat uit eten gaan meer en meer om de 'beleving' draait dan enkel en alleen om het eten. In Brussel gaat men wel heel ver om die beleving te garanderen: van 5 tot 16 september kan je er immers een tafel reserveren in The Big Wheel, het reuzenrad op het Poelaartplein. Je moet tijdens 'Dinner on the Wheel' echter niet inboeten op gastronomie, met een resem sterrenchefs die zich opmaken om voor hun draaiend publiek te gaan koken.

Het is niet de eerste keer dat er gegeten kan worden in de 40 gondels van The Big Wheel op het Poelaartplein in Brussel. Vorig jaar waren de plekken allemaal uitverkocht voor dit culinaire avontuur. Je hebt dan ook een adembenemend uitzicht over de hoofdstad op deze bijzondere plek én bovendien is het een mooie kans om de culinaire creaties van enkele gerenommeerde sterrenchefs te proeven, in de vorm van een vijfgangenmenu.

En het lijstje met chefs is dit jaar behoorlijk indrukwekkend: van Lionel Rigolet* over Yves Mattagne** tot Viki Geunes***. De échte durvers - alsof eten in een draaiende bak nog niet volstaat - boeken een tafeltje op donderdag 15 september, wanneer er gekookt zal worden door een verrassingsgast.

Lunch of diner in The Big Wheel kan van 5 tot 16 september en start vanaf 225 euro per persoon, reserveren kan via www.dinneronthewheel.com

. © .

Het is niet de eerste keer dat er gegeten kan worden in de 40 gondels van The Big Wheel op het Poelaartplein in Brussel. Vorig jaar waren de plekken allemaal uitverkocht voor dit culinaire avontuur. Je hebt dan ook een adembenemend uitzicht over de hoofdstad op deze bijzondere plek én bovendien is het een mooie kans om de culinaire creaties van enkele gerenommeerde sterrenchefs te proeven, in de vorm van een vijfgangenmenu.En het lijstje met chefs is dit jaar behoorlijk indrukwekkend: van Lionel Rigolet* over Yves Mattagne** tot Viki Geunes***. De échte durvers - alsof eten in een draaiende bak nog niet volstaat - boeken een tafeltje op donderdag 15 september, wanneer er gekookt zal worden door een verrassingsgast.