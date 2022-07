Chef Maarten Van Essche (43) is een gediplomeerde interieurarchitect. Vandaar het uitgepuurde interieur van zijn restaurant, Magma. Toen Els Van Den Berghen van handtassenlabel Awardt vroeg of ze het restaurant als locatie kon gebruiken voor een shoot, kwamen daar meer plannen van. Nu fietst Van Essche elke dag van Mechelen naar huis met zijn zelf ontworpen Awardt-tas op de rug. "Gemaakt van afvalleder uit de vleesindustrie."

1. De zoektocht naar Rust

"Sinds 2,5 jaar ben ik vader en dat heeft mijn perspectief op veel dingen veranderd. Ik kijk uit naar de momenten samen met mijn gezin en dat is ook een moment van rust, al is rust misschien niet de correcte woordkeuze. Magma is om die reden ook gesloten op zondag. Lezen is voor mij hét beeld van vrijheid. Om te lezen heb je een vrij hoofd nodig, een goede zitplaats én tijd. Iets wat me maar zelden lukt. Lezen gebeurt veel te weinig en daarom voed ik me met podcasts zoals ' Zwijgen Is Geen Optie"."

...

"Sinds 2,5 jaar ben ik vader en dat heeft mijn perspectief op veel dingen veranderd. Ik kijk uit naar de momenten samen met mijn gezin en dat is ook een moment van rust, al is rust misschien niet de correcte woordkeuze. Magma is om die reden ook gesloten op zondag. Lezen is voor mij hét beeld van vrijheid. Om te lezen heb je een vrij hoofd nodig, een goede zitplaats én tijd. Iets wat me maar zelden lukt. Lezen gebeurt veel te weinig en daarom voed ik me met podcasts zoals ' Zwijgen Is Geen Optie"." Zwijgen is geen optie podcast www.zwijgenisgeenoptie.be'Ik lees graag Murakami en daarnaast probeer ik vaak non-fictie. Dr Vandana Shiva, Michael Pollan en Jonathan Safran Foer zijn bepalend geweest, en in We eten ons dood heeft Louis De Jaeger er een goede samenvatting van geschreven. Natural Intelligence van Leen Gorissen staat nog op mijn verlanglijst. Als kok en als ondernemer vind ik dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb tegenover zowel onze gasten, onszelf en de generaties na ons. Uiteindelijk leven we allemaal samen op en van dezelfde planeet. Het is letterlijk en figuurlijk onze voedingsbodem. Mijn motto: doe goede dingen en word daar goedgezind van." We eten ons dood, Louis De Jaeger www.houtekiet.be Natural Intelligence, Leen Gorissen www.naturalintelligence.info "Voor de playlist van mijn restaurant of de pop-ups ent ik de muziek steeds op de locatie. Meestal hou ik van energieke muziek met een hoog tempo en toch een achterliggende melancholie. Ik verkies melancholie boven melodie. Zo is de playlist voor Magma opgebouwd rond Gogo Penguin en Go March. Voorts luister ik graag naar David Lynch (jaja, die maakt muziek), Burnt Friedman, Nils Frahm, ..." "Van Chernobyl was ik echt blown away. Daarnaast hou ik enorm van de films van Tom Ford vanwege zijn esthetische decors, feel en sound."Chernobyl serie uit 2019 via Streamz www.streamz.be "In Gent staat het nieuwe Elders van Tom Pauwelyn hoog op mijn lijst. Zowel in Parijs als Kopenhagen gebeuren fijne dingen. Toen we met Meteor - onze foodtruck - in Parijs stonden, hebben we geweldige avonden gehad in onder andere Le Clownbar. Du pain et des Idées is een fantastische bakkerij in het tiende arrondissement. Maar voor mij blijft Alain Passard dé grootmeester. Op zijn minst één van de menu's in zijn driesterrenrestaurant l' Arpège is volledig vegetarisch. De rode biet op zoutkorst zal ik nooit vergeten, zo ogenschijnlijk simpel maar zo puur. In Kopenhagen is er Barr en uiteraard Noma. Het is de royale, frisse manier van hospitality die me enorm triggert. Ook bakkerij Juno is supergoed. In Brussel loop ik al eens graag binnen bij Certo voor een geweldige pasta, en kijk ik uit naar de croissants van Khobz."Elders, Edmond Van Beverenplein 16, Gent www.elders.gentLe Clownbar, 114 Rue Amelot, Parijs www.clown-bar-paris.fr Du Pain et des Idées, 34 Rue Yves Toudic, Parijswww.dupainetdesidees.com l'Arpège, 84 Rue de Varenne, Parijs www.alain-passard.com Barr, Strandgade 93, Kopenhagen www.restaurantbarr.com Noma, Refshalevej 96, Kopenhagen www.noma.dk Juno, Århusgade 48, Kopenhagen @juno_the_bakery Certo, Lang-Levenstraat 48, Brussel www.certo.me Khobz, Washingtonstraat 204, Brussel @khobz_boulangerie_artisanale "Ik vertoef uiteraard graag in mooie restaurants, zoals Veranda in Antwerpen, St-John in London."Veranda, Lange Lobroekstraat 34, Antwerpen www.restaurantveranda.be St-John, 26 St John St, Barbican, Londen www.stjohnrestaurant.com