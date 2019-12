Chocoladefontein pronkstuk van nieuwe Brusselse Côte d'Or-winkel

Chocoladeliefhebbers kunnen vanaf 20 december terecht in de flagshipstore van Côte d'Or. In de etalage pronkt een chocoladefontein in de vorm van een olifantenkop, sinds jaar en dag de mascotte van het merk.

25 Keer gedeeld

Keer gedeeld













. © Côte d'Or

Het centrum van Brussel heeft er weer een adresje voor zoetebekken bij. In de Guldenhoofdstraat, vlak naast de Grote Markt, opent Côte d'Or vrijdag 20 december een flagshiptstore. Bezoekers uit binnen- en buitenland kunnen zich onderdompelen in de merkbeleving en de geschiedenis van de chocoladeproducent. De chocoladefontein met bezoekers verleiden om de winkel binnen te stappen © Côte d'Or Achter een historische gevel, erkend als Unesco-Werelderfgoed, vinden consumenten veel verwijzingen naar het verleden van het merk dat in 1883 werd opgericht door de Belg Charles Neuhaus. Exotische plantenmuren en een chocoladefontein in de vorm de kenmerkende olifantenkop linken ook naar de Afrikaanse herkomst: Côte d'Or staat voor Goudkust (het huidige Ghana). Vintage chocolade Klanten vinden er de bekende succesproducten, zoals bouchées, pralines, seizoensartikelen in een feestelijk jasje en het nieuwe bio-gamma. Vanaf maart 2020 presenteert het ook mignonnettes en repen in hun originele vintage uitvoering en speciale geschenkkoffers. Die zullen exclusief in deze winkel te koop zijn.