In Rusland is een wet goedgekeurd waardoor alle ingevoerde bubbelwijnen voortaan als 'schuimwijn' op de Russische markt komen. Alleen de eigen 'Sjampanskoje' mag nog onder die naam verkocht mogen worden. Franse champagneproducenten dreigden al met een boycot, aangezien de naam van hun product beschermd is.

'De champagneproducenten roepen de Franse en Europese diplomaten op om deze onaanvaardbare wet te veranderen', schreef het Comité Champagne, de federatie van wijnboeren en merken in de Champagne, in een verklaring over de nieuwe wet. President Vladimir Poetin ondertekende vorige week een wet waardoor distributeurs van champagnemerken nu verplicht zijn om in Rusland 'schuimwijn' te vermelden op de achterkant van de fles.

De Franse producenten mogen het woord 'champagne' wel nog in Latijnse letters op de voorkant van de fles vermelden, maar op het etiket op de achterkant van de fles moeten ze zichzelf in cyrillische letters 'schuimwijn' noemen. Het woord 'Sjampanskoje' mag alleen door de eigen Russische producenten gebruikt worden. Zo zouden die dus beschermd moeten worden tegen ingevoerde concurrentie. Dat is wel een flagrante overtreding van de Europese wetgeving op de gecontroleerde oorsprongsbenaming (AOC).

Volgens het champagnecomité werden ze door de Russische autoriteiten niet op de hoogte gebracht van de nieuwe wetgeving. De vereniging verklaart 'vastbesloten te zijn de besprekingen met de Russische autoriteiten voort te zetten om het exclusieve recht op het gebruik van de benaming 'champagne' op Russisch grondgebied te verkrijgen'.

De grote Franse champagnehuizen reageerden woedend en dreigden met een boycot van Rusland. Moët Hennessy, onderdeel van de Franse luxegroep LVMH, heeft de belevering van Rusland voor het weekend inderdaad stopgezet. Maar intussen is de export opnieuw opgestart, inclusief de Russisch vereiste vermelding 'schuimwijn' op de flessen.

