Dom Pérignon koos het modernistische Pavilion Sestig uit om zijn nieuwe Rosé Vintage 2008 te introduceren, in goed gezelschap van topchef Willem Hiele. En van Trends Style.

Omgeven door paars-roze rhododendrons is het brutalistische Pavillon Sestig nog mooier dan we ons hadden kunnen indenken. De imposante betonnen structuur van een van de meest bijzondere huizen van Deurle - zo niet hét meest bijzondere - werd in 1972 ontworpen door Ivan Van Mossevelde voor de particuliere kunstcollectie van Roger en Hilda Matthys. Vandaag huist in het pand de hoofdstudio van Glenn Sestig Architects, en is het de privéwoning van de architect en zijn partner en creatief directeur Bernard Tournemenne. Het gebouw zelf - een eenvoudig rechthoekig volume met afgeronde hoeken en een centrale binnenpatio - werd grotendeels ongewijzigd gelaten maar binnenin herontwierpen beide heren in 2018 zowat alles en zochten ze de grenzen van de creativiteit op. Met de regels spelen. Ze op hun kop zetten. Durven. Knowhow en ervaring op de proef stellen. Die vrijheid neemt Dom Pérignon wanneer het een vintage champagne - ook bekend onder de Franse naam millésime - creëert. Voor de champagnes van Dom Pérignon worden alleen de beste druivenoogstjaren gebruikt en wil nu net dat 2008 zo'n jaar was. De lente en zomer werden gekenmerkt door een onophoudelijk gebrek aan zowel licht als warmte - een uitzondering in een overheersend zonnig decennium. Maar september maakte het wijnjaar dankzij een late en wonderbaarlijke periode van prachtig weer goed. De rijpheid van de druiven overtrof alle verwachtingen en het champagnehuis speelde met alle nuances van de pinot noir om het radicale karakter van de Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 tot zijn recht te laten komen. In de neus ervaren we eerst een bouquet boordevol frambozen en wilde aardbeien, gevolgd door poederachtige noten van iris en viooltjes die instant met de fruitaroma's versmelten. Nadat de champagne even heeft kunnen ademen, merken we meer groene nuances op. Ze doen ons denken aan engelwortel, liguster en kamferboom. "Zoals je zal merken zijn de eerste sensaties tactiel, vol en zijdeachtig", vertelt keldermeester Vincent Chaperon. "Ze ontvouwen zich als een streling en worden geleidelijk aan steeds brutaler. De zure basis die de signatuur is van het wijnjaar weeft zich in de structuur van de pinot noir, waardoor het hart van de wijn gaat trillen. De krachtige, aanhoudende afdronk doet denken aan pioenrozen en witte peper." Met deze rosé toont Dom Pérignon zijn durf. Hij vat de warme rode gloed van pinot noir en vangt de kracht en vitaliteit van de druif in een inherent onversaagde assemblage. Zijn aura roept de roes op van het onbekende en nodigt uit om op ontdekking te gaan.