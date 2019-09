De tunnelmonden van de premetrostations aan het Zuidstation en Lemonnier worden binnenkort opgefrist met kunst. Brussel Mobiliteit laat de Brusselaar zelf bepalen welke projecten de tunnels zullen sieren.

Afgelopen zomer lanceerde Brussel Mobiliteit een projectoproep naar kunstenaars toe om hun creaties in te sturen voor het verfraaien van de tunnelmonden aan de Jamarlaan (Zuidstation) en het station Lemonnier. Dat zijn de hellingen waarop de trams rijden tussen het straatniveau en de ondergrond. Het doel van de projectoproep is om deze "verloren" ruimtes op te waarderen en te integreren in het stedelijke weefsel.

Zelf kiezen

De oproep leverde uiteindelijk een veertigtal inzendingen op. Daaruit werd al een eerste selectie gemaakt door een groep experten en andere spelers uit de wijk. Uiteindelijk werden de zeven beste kunstprojecten behouden.

Nu is het aan de buurtbewoners, pendelaars en Brusselaars om zelf hun favoriete kunstproject te kiezen. Dat kan van 4 tot 11 september online via het invulformulier op de website van Brussel Mobiliteit. Voor de Jamarlaan zijn er vier keuzes en voor Lemonnier drie. In het station Lemonnier worden alle zeven projecten tentoongesteld en zijn er teams van Brussel Mobiliteit ter plekke om uitleg te geven en de stemmen in ontvangst te nemen.