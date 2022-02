In Antwerpen sluit het diamantmuseum DIVA aan de Suikerrui op 21 maart de deuren voor een maandenlange renovatie. In afwachting van de heropening in december opent DIVA een tijdelijke expo, infopunt en museumshop in het voormalige toeristisch infokantoor van de stad op de Grote Markt.

Tijdens de werken worden het dak gerenoveerd en de gevel en glas-in-loodramen gerestaureerd. De tentoonstellingszalen moeten daarom sluiten. DIVA maakt van deze periode ook gebruik om haar vaste museale opstelling wat aan te passen. De bibliotheek, het atelier en de eventzalen blijven wel geopend.

'Het museum ondergaat een verregaande renovatie, maar kan de publiekswerking mede dankzij de pop-up op de Grote Markt verderzetten', zegt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). 'Zo winnen de diamantliefhebbers, zowel de toeristen als de Antwerpenaren, twee keer.'

De tijdelijke (gratis) expo zal enigszins toepasselijk DIVA: Work in Progress heten en volgens het museum verhalen vertellen achter diamanten, juwelen en zilveren objecten die het museum in haar vaste opstelling toont. 'In drie zalen ontdekt de bezoeker welk werk er in de objecten én de mensen gaat zitten voordat een steen, een stuk of een maker "museumwaardig" is', klinkt het. De expo opent midden april, de museumshop al op 21 maart.

De heropening van het gerenoveerde DIVA staat op 8 december gepland.

Tijdens de werken worden het dak gerenoveerd en de gevel en glas-in-loodramen gerestaureerd. De tentoonstellingszalen moeten daarom sluiten. DIVA maakt van deze periode ook gebruik om haar vaste museale opstelling wat aan te passen. De bibliotheek, het atelier en de eventzalen blijven wel geopend. 'Het museum ondergaat een verregaande renovatie, maar kan de publiekswerking mede dankzij de pop-up op de Grote Markt verderzetten', zegt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). 'Zo winnen de diamantliefhebbers, zowel de toeristen als de Antwerpenaren, twee keer.' De tijdelijke (gratis) expo zal enigszins toepasselijk DIVA: Work in Progress heten en volgens het museum verhalen vertellen achter diamanten, juwelen en zilveren objecten die het museum in haar vaste opstelling toont. 'In drie zalen ontdekt de bezoeker welk werk er in de objecten én de mensen gaat zitten voordat een steen, een stuk of een maker "museumwaardig" is', klinkt het. De expo opent midden april, de museumshop al op 21 maart. De heropening van het gerenoveerde DIVA staat op 8 december gepland.