Naast de Westmalle Dubbel en Tripel verkoopt de Abdij van Westmalle voortaan ook de 'Extra' via drankenhandels en horeca. Het blonde bier met lager alcoholgehalte wordt al lange tijd gebrouwen in de abdij, maar was tot nu alleen bedoeld voor de monniken zelf en beperkte verkoop aan de abdijpoort.

'De Westmalle Extra is met zijn 4,8 procent alcoholgehalte te vergelijken met een pils, maar dan van hoge gisting', zegt algemeen directeur van de brouwerij Philippe Van Assche. 'Hierdoor smaakt hij bijzonder volmondig ten opzichte van het lage alcoholgehalte.'

De Trappisten van de abdij van Westmalle brouwen al sinds 1836 bier. De Dubbel en de Tripel worden al lang aangeboden aan de buitenwereld, maar de Extra werd enkel door monniken en hun gasten gedronken bij de maaltijd. Later werd het bier ook in beperkte hoeveelheden verkocht, op vrijdagochtend aan de poort van de abdij.

Bierliefhebbers

'Bier met een lager alcoholgehalte ligt de laatste jaren goed in de markt', zegt Van Assche. 'De vraag naar onze Extra aan de poort steeg dan ook: er zijn zelfs al bierliefhebbers uit Italië bier komen kopen. Om te vermijden dat mensen bij wijze van spreken verlof moeten nemen om aan ons bier te geraken, zullen we het nu breder te koop aanbieden.'

Het bier zal verkrijgbaar zijn via gespecialiseerde drankenwinkels en de horeca. 'Op die manier wil onze Abdij de drankenhandelaren en de horeca-uitbaters die zwaar werden getroffen door de economische gevolgen van de pandemie, iets speciaals aanbieden wanneer ze hun deuren opnieuw kunnen openen', zegt broeder Benedikt van de abdij.

De sluiting van de horeca door corona zorgde voor de Trappisten overigens niet voor zwaar financieel verlies. 'We zagen de verkoop via supermarkten en drankenhandels stijgen, dat heeft het verlies vanuit de horeca voor een heel deel goedgemaakt', zegt Van Assche. 'Ondanks corona was 2020 voor ons een behoorlijk jaar.'

De productie van de Extra blijft evenwel relatief klein. 'Onze capaciteit binnen de abdijmuren is beperkt, we willen de Extra dan ook niet laten interfereren met de productie van de Dubbel en de Tripel', zegt Van Assche. 'Twee procent van de capaciteit is voorbehouden voor de Extra, dat komt neer op zo'n 2.000 hectoliter per jaar.'

'De Westmalle Extra is met zijn 4,8 procent alcoholgehalte te vergelijken met een pils, maar dan van hoge gisting', zegt algemeen directeur van de brouwerij Philippe Van Assche. 'Hierdoor smaakt hij bijzonder volmondig ten opzichte van het lage alcoholgehalte.' De Trappisten van de abdij van Westmalle brouwen al sinds 1836 bier. De Dubbel en de Tripel worden al lang aangeboden aan de buitenwereld, maar de Extra werd enkel door monniken en hun gasten gedronken bij de maaltijd. Later werd het bier ook in beperkte hoeveelheden verkocht, op vrijdagochtend aan de poort van de abdij. 'Bier met een lager alcoholgehalte ligt de laatste jaren goed in de markt', zegt Van Assche. 'De vraag naar onze Extra aan de poort steeg dan ook: er zijn zelfs al bierliefhebbers uit Italië bier komen kopen. Om te vermijden dat mensen bij wijze van spreken verlof moeten nemen om aan ons bier te geraken, zullen we het nu breder te koop aanbieden.' Het bier zal verkrijgbaar zijn via gespecialiseerde drankenwinkels en de horeca. 'Op die manier wil onze Abdij de drankenhandelaren en de horeca-uitbaters die zwaar werden getroffen door de economische gevolgen van de pandemie, iets speciaals aanbieden wanneer ze hun deuren opnieuw kunnen openen', zegt broeder Benedikt van de abdij. De sluiting van de horeca door corona zorgde voor de Trappisten overigens niet voor zwaar financieel verlies. 'We zagen de verkoop via supermarkten en drankenhandels stijgen, dat heeft het verlies vanuit de horeca voor een heel deel goedgemaakt', zegt Van Assche. 'Ondanks corona was 2020 voor ons een behoorlijk jaar.' De productie van de Extra blijft evenwel relatief klein. 'Onze capaciteit binnen de abdijmuren is beperkt, we willen de Extra dan ook niet laten interfereren met de productie van de Dubbel en de Tripel', zegt Van Assche. 'Twee procent van de capaciteit is voorbehouden voor de Extra, dat komt neer op zo'n 2.000 hectoliter per jaar.'