'Formentera is als Corsica zonder bommen, Ibiza zonder discotheken, Mustique zonder Mick Jagger, Capri zonder Hervé Vilard, het Baskenland zonder regen.' Met die omschrijving slaagde de Franse auteur Frédéric Beigbeder erin om de sfeer op deze goed bewaarde parel van de Balearen perfect te verwoorden.

Formentera is het kleinste van de vier bewoonde eilanden van de Balearenarchipel ten oosten van Spanje. Turquoiseblauwe kreekjes, witte stranden, authentieke dorpjes en zoutmeren die sinds 1999 op Werelderfgoedlijst van Unesco staan. Dit juweeltje is rustiger dan Ibiza, minder toeristisch dan Mallorca of Menorca en belooft je een zalige relaxvakantie.

Welkom aan boord

Het eiland Formentera heeft geen luchthaven en is alleen per schip bereikbaar. Nadat je op Ibiza, het 'Witte Eiland', bent geland en er de bus of taxi naar de haven hebt genomen, brengt een veerboot je in een dertigtal minuten naar Formentera. Voor tickets kan je makkelijk terecht in de haven - de prijs varieert van 40 tot 50 euro heen en terug - maar als je via de website van de firma Trasmapi een 'fast ferry' boekt, krijg je korting.

Weldadige luxe

Opteer je voor het onoverwinnelijke trio - luxe, comfort en gastronomie - dan raden we je het Five Flowers Hotel & Spa aan. Het enige vijfsterrenhotel van het eiland combineert een flowerpowerinterieur, dat zijn inspiratie uit Formentera's hippiecultuur haalde, met een buitengewone klantervaring. Die laatste dankt het aan de topkwaliteit van zijn service en aan de vriendelijkheid van het personeel. Er zijn mooie gemeenschappelijke ruimten met een zwembad en XXL ligstoelen, een wellnesscenter, gymzaal, vergaderzalen en een garage. Het ontbijt, met een showcooking waarbij eieren op alle mogelijke manieren worden klaargemaakt, is sensationeel en de sky bar biedt 360 graden zicht op een van de mooiste panorama's van Formentera en Ibiza. De kamers zijn gezellig en onberispelijk schoon. Zelden sliepen we zo goed. Het hotel ligt bovendien vlakbij het strand van Es Pujols en bij de charmante promenade omzoomd door restaurants. Een van die eetgelegenheden is trouwens Bocasalina, waar we onder de uitbundige begeleiding van sangria van een heerlijke lunch genoten.

Five Flowers Hotel & Spa © Five Flowers

Een Japans restaurant

Een van de grote troeven van het Five Flowers Hotel & Spa is ongetwijfeld zijn gastronomische aanbod. Dat pakt uit met de producten en smaak van zowel de zee als het platteland van Formentera. In Barcelona behaalde de Japanse chef-kok Hideki Matsuhisa met zijn zaak Koy Shunka een Michelinster. Hier is hij de gastheer van het spectaculaire restaurant Kokoy waar je elke avond welkom bent (naar goede Spaanse gewoonte vanaf 20.30 u.).

Die avond proefden we eerst van een heerlijke Moscow Mule waarbij vodka, gemberbier en limoen zich harmonieus in een koperen mok vermengen. Daarna besloten we om de chef-kok carte blanche te geven en kozen we voor een verrassingsmenu. De edamame (typische Japanse aperitiefbonen) en misosoep brachten ons meteen in de mood. Vervolgens vielen we als een blok voor de charmes van niet alleen onze obers Paz en Frédéric, maar ook voor de maki's, de beroemde tempura (een assortiment lichte, gefrituurde groenten onder een laagje deeg, erg populair in Japan) en aubergines die smolten op de tong. Om in schoon- en zoetheid te eindigen, kozen we voor een roze sorbet op basis van een vrucht waarvan de naam ons niet meer te binnen schiet, gecombineerd met een matchakoekje dat we niet snel zullen vergeten.

Het restaurant Kokoy © Five Flowers

Peace & Love

De toeristische dienst van Formentera is een bestemming op zich. Dat is dan vooral dankzij Carmen, die uitleg geeft als geen ander. Gepassioneerd en met een aanstekelijk enthousiasme vertelde ze ons over het begin van het toerisme in Formentera, in de jaren 70. Alles begon toen grote aantallen hippies de oorlog in Vietnam wilden ontlopen en naar het eiland emigreerden. Hoe ze dat weet? Ze heeft het zelf vanop de eerste rij meegemaakt. Ze zag die bohemiens uit het kunstenaarswereldje en dromerige filosofen afspreken in Fonda Pepe in Sant Ferran, een van de vier dorpjes van het eiland. De bar staat symbool voor de seventies en lsd. Hoewel we nu vijftig jaar verder zijn, ziet hij er nog even fris en stralend uit en blijft hij een absolute must. Tussen twee lachsalvo's in verklapte Carmen nog dat, toen ze onlangs naar het strand van Ses Illetes wandelde, Brad Pitt haar pad kruiste.

De crush van Carmen

Waar is Carmen zelf gek op? El Pilar de la Mola, zijn markt, zijn vuurtoren. Dit dorpje op het hoogste punt van Formentera, heeft net dat ietsje meer. Misschien omdat het vroeger, vóór de wegen werden aangelegd, zo moeilijk te bereiken was. Van mei tot oktober vindt er elke woensdag en zondag vanaf 16.30 u. een lokale en ambachtelijke markt plaats. Livemuziek, de meest uiteenlopende artikelen, ... Je vergeet de tijd, je geniet. En je vindt er vast een geschenkje, voor jezelf of voor de thuisblijvers.

De vuurtoren de la Mola © Turismo de Formentera

Cala Saona, de allermooiste

Formentera heeft een kustlijn van 69 kilometer lang, die je ook met de fiets kan verkennen. Midden in een dicht pijnboombos lieten wij ons verrassen door het witte zand en kristalheldere water van Cala Saona, een van de mooiste kreekjes van Formentera. Het enige minpuntje: een hotelcomplex zonder enige charme dat op de achtergrond van het strand oprijst.

Witte zand en kristalheldere water © David Svihovec

De blauwe bar

Ook de Blue Bar is een cultplek uit de jaren 70. Het is een van de adresjes op Formentera die je echt niet mag missen. Met zijn psychedelische decor trekt de bar van apero time tot ver in de nacht onafgebroken bezoekers aan. Je ziet er mensen van een cocktail nippen, een slaatje eten en op de dansvloer staan heupwiegen. Omdat dansen een uiting van vrijheid is waarbij je je pas echt goed met vakantie voelt. De hippies zullen ons zeker niet tegenspreken.