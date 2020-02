Namen veroverde de 7de plaats op de ranglijst van de European Best Destinations 2020. Dit zijn onze favoriete adressen in de stad waar de gezellige sfeer en duurzame aanpak hand in hand gaan.

Namen is eindelijk wakker geworden uit zijn schoonheidsslaapje. De hoofdstad van Wallonië staat in de top tien van steden die je volgens toerismeplatformEuropean Best Destinations dit jaar absoluut moet zien. Heeft dat te maken met zijn rijke historische verleden, waar de Citadel nog een trotse getuige van is? Feit is dat de deelnemers aan de bevraging - en dan vooral de buitenlandse surfers (71 %) - massaal op de Waalse kandidaat stemden. De stad eindigde achter grote winnaar Colmar, maar nog voor Parijs en Rome. Dat alleen al kan tellen.

De beste ambassadeurs van Namen in het buitenland zijn ongetwijfeld Cécile de France en Benoît Poelvoorde, twee acteurs uit de Waalse stad die zich wel eens laten spotten op het Internationaal Festival van de Franstalige Film in Namen. Elk najaar presenteert het FIFF daar meer dan 120 films uit de Franstalige wereld. Tegelijk heeft het festival ook oog voor de Belgische cinema en talent van eigen bodem.

Meet & read

Vorig jaar vond het IFFF gedeeltelijk plaats in de zalen van het pas geopende Delta. Het cultuurhuis met zijn mooie volumes en ronde lijnen is opgevat als een leef- en ontmoetingsplek; als een zogenaamde third place dus: de derde belangrijke plek naast het werk of thuis. Aan de buitenkant stelen hout en glas de show, binnen tref je een warm interieur aan dat een gezellige sfeer uitstraalt en interactie tussen mensen stimuleert. Naast de tentoonstellings- en performanceruimtes zijn er ook nog drie opname- en repetitiestudio's, een leeshoek en een panoramisch terras.

Le Delta, Avenue Fernand Golenvaux 18

Le Delta © Delta et Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

De magie van Namen dringt het best tot je door wanneer je door de kasseistraatjes in het oude centrum struint of wanneer je de (onafhankelijk) boekhandels bezoekt. Neem nu Point Virgule. Die boekhandel besteedt veel aandacht aan kleine uitgeverijen en nodigt geregeld schrijvers uit. Catch of the day -tussen de vele mooie werken waar de rekken van uitpuilen - was Dans ce goût-là van Élodie Alice Rousseau. De schrijfster bracht 39 recepten samen in de stijl van de Exercices de style van Raymond Queneau. Een culinair én literair feest!

Librairie Point Virgule, Rue Lelièvre 1

Shop & go

Biologisch, vers en bulk, dat zijn de kernwoorden bij Paysans-Artisans, een coöperatie die volgens het korte-ketenprincipe werkt. We ontdekten hier feestelijke bubbels made in Wallonië van Domaine Viticole du Chenoy. En dankzij de portretten leer je in deze zaak de gezichten achter de ambachtelijke en lokale producten kennen. Paysans-Artisans profileert zich tot slot als een burgerbeweging die handelaars en bewuste consumenten met een gemeenschappelijke visie op landbouw en voeding samenbrengt.

Paysans-Artisans, Rue des Carmes 40

Ook al is hij zelf zowat het boegbeeld van de kledingstijl, in 2019 voorspelde Virgil Abloh het einde van de streetwear en de opkomst van vintage. Maar La Streeterie, dat tweedehandse hoodies en sneakers aanbiedt, bewijst dat de twee elkaar niet uitsluiten. Geen onbetaalbare mode-items hier, maar vintagestukken tegen democratische prijzen. Afhankelijk van het aanbod, kan de collectie nogal mannelijk zijn. Maar voor één keer klagen we niet.

La Streeterie, Rue de l'Ouvrage 15

Dat we zeker eens langs moesten gaan bij Jamu, tipte Adrien Duchesne van Point Virgule ons nog. En of hij gelijk had. In deze urban oase draait alles rond groene woondecoratie. Je vindt er een mooie selectie vetplanten en cactussen, die allemaal makkelijk te onderhouden zijn. De winkel heeft ook accessoires in huis aan om al dat moois te verzorgen of in de kijker te zetten, zoals sierpotten en hangers. Een grote troef: wie geen groene vingers heeft, kan zijn planten ter plaatse laten verpotten.

Jamu, Place Maurice Servais 12

Jamu © Élodie Grégoire

Eat & drink

Een echte lekkere koffie is niet zo makkelijk te scoren in Namen. Op het eerste gezicht heeft de Amerikaanse keten van coffeeshops, die onderdak vond in het station, de alleenheerschappij in Namen. Uiteindelijk vonden we toch een trendy, duurzaam alternatief: Les Cup'inn, waar we smulden van GreenMa-thee en een heerlijke cupcake met gezouten karamel. De charmante zaak met zijn vrolijke mix van meubels is niet alleen een alternatieve tearoom, je kunt hier ook één keer per maand brunchen op zondag.

Les Cup'inn, Rue Haute Marcelle 11

Alfonse, dat is een concept bestaande uit twee mobiele caravan-bars, een cocktailbar, een blog en een dienst die recepten creëert. Charlotte Guilliams en Valentin Norberg maken eigenhandig en met veel kennis van zaken de vruchtensappen, stropen en infusies voor Botanical by Alfonse, door Gault&Millau verkozen tot beste Waalse cocktailbar 2019. Daverend applaus voor hun ambachtelijke en lokale aanpak, en een staande ovatie voor hun originele en perfect gedoseerde c-mocktails, die ze aanbieden tegen betaalbare prijzen.

Botanical by Alfonse, Rue des Brasseurs 46

Botanical by Alfonse © Fanny Myard Photography

En toeval bestaat duidelijk niet: Botanical by Alfonse werkt samen met horecazaken die ons al waren opgevallen tijdens onze ontdekkingstocht door Namen. Charlotte en Valentin ontwikkelden de kaart en trainden de barmannen van Café Bandit. In dat nieuwste project van serial entrepreneur Thibault Gourdain kun je terecht voor zowel hap als tap. De creaties van het duo gaan ook mooi samen met de natuurlijke wijnen van Catherine Mathieu bij Pépite - cave à manger, waar je op een ontspannen manier culinaire parels degusteert onder de keldergewelven. Het koppel stelde tot slot ook de kaart met niet-alcoholische dranken samen van Demain, het restaurant dat zich in Le Delta bevindt en dat seizoensgebonden gerechten serveert met een positieve sociale impact.

Café Bandit, Rue des Fossés Fleuris 38

Pépite - Cave à manger, Rue Notre Dame 44

Demain, Rue des Bouchers 19

