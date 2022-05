Nog luxueuzer dan wonen in het groen is wonen aan het water. Fonkelende architectuur zit in de lift, zo weten architecten en ontwikkelaars. Wij keken binnen bij residentie Leiepark in Sint-Denijs-Westrem. "Mooie locaties maken het verschil"

"Waar ga je naartoe als je op reis gaat? Plekken met water, de zee, een meer. En als je naar de stad gaat ook. In Parijs ga je naar de Seine, je gaat er wandelen, je loopt over en kijkt naar de bruggen, ..." In zijn vrije uren is architect Bart Cobbaert bovendien duikinstructeur. Deze man ademt water. Samen met Delphine Deceuninck richtte hij in 2004 het architectenbureau DENC-STUDIO op. Zijn eerste eigen huis was - en is nog steeds - een boot. Ook hun kantoren op wandelafstand hebben zicht op het water. Aan de Muide in Gent.

"In het begin van de coronaperiode ging iedereen wandelen - men trok de bossen in, men schuimde de oevers van rivieren af", aldus Cobbaert. "Iedereen zocht water en natuur op. Dat zagen we hier ook. De Muide werd één grote boulevard, de ietwat grauwe kade werd de promenade van Knokke." Hij lacht. "Kijk naar wat er gebeurd is aan de Leie in het centrum van Gent. Vroeger was dat een parking, nu is het een plek waar men samenkomt bij ieder streepje zon - om te praten, wat te drinken en te feesten. Water trekt aan. Dat zien we ook bij onze klanten uiteraard ook.""In de immowereld zie je de link met water heel duidelijk. Voor een ontwikkelaar gaat het over 'locatie, locatie, locatie'. Dan hebben we het over bereikbaarheid, de omgeving, de zichten ...en daarbinnen is een plek aan het water een van de hoofdfactoren. Een zogenaamde Triple A-locatie. Mooie plekken maken het verschil. Heel vaak bevinden die toplocaties zich langs het water of hebben ze er zicht op. "Water fonkelt." lacht hij. Residentie Leiepark in Sint-Denijs-Westrem is een reconversie van een statige dokterswoning naar zes luxeappartementen. Deze authentieke kasteelvilla werd in 1939 getekend door de Gentse architect Charles Hoge in de Anglo-Normandische stijl. Hoge is een zogenaamde traditionalist die onder andere ook vorm gaf aan het uitzicht van het miljoenenkwartier. In en rond het Gentse spreekt men zelfs van de 'Style Hoge': grote dakpartijen, puntgevels uitgewerkt met vakwerk en gesculpteerd houtwerk. Zijn woningen werden opgetrokken uit baksteen, met natuursteen voor meer decoratieve elementen. Ook de veelal drieledige raampartijen met glas-in-loodaccenten typeren Hoges architectuur. Residentie Leiepark zit helemaal in die lijn. Wouter Dekemel van vastgoedontwikkelaar Alides: "De villa werd in 2012 opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, dus er waren tal van voorschriften waaraan we ons moesten houden. De structuur en de schil van het gebouw, de gevels en het dak moeten in hun oorspronkelijke stijl bewaard blijven en gerestaureerd worden. Ook binnenin zijn verschillende elementen beschermd en ook deze zullen behouden worden. In de hal bijvoorbeeld prijkt nog steeds de monumentale neo-Lodewijk XVI-trap.Ook de zandstenen schouw met het gebeeldhouwde en ingekleurde wapenschild van de familie Joos de ter Beerst, de oorspronkelijke bouwheer, verwijst naar een mooi verleden." De oorspronkelijke villa werd in 1939 gebouwd op de plek van het gesloopte kasteel van de familie de Hemptinne ... enkel de kelder bleef en werd het fundament van de villa. Dekemel: "Die oude kasteelkelders zullen worden opgesplitst - zo heeft elk van de zes nieuwe luxe-appartementen een eigen grote privékelder, inclusief wijnkelder." Alides schakelde tal van experts in om van het ontwerp van residentie Leiepark een pareltje te maken. Te beginnen bij de keuze van Callebaut Architecten. In hun portfolio vind je tal van herbestemmingen en reconversies van beschermde gebouwen. "Het was een hele puzzel voor het de architecten, maar het resultaat is dan ook meer dan uniek. Ze zijn erin geslaagd om bij het ontwerp heden en verleden mooi te laten samenvloeien." Residentie Leiepark is gelegen in een privaat parkdomein van maar liefst 12.000 vierkante meter. "Het park zal in zijn totaliteit worden behouden en waar nodig worden heraangelegd. Zo kunnen de toekomstige bewoners elke dag genieten van hun eigen groen paradijs aan de oevers van de Leie", aldus Dekemel."De verbouwingswerken beginnen dit najaar en zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Ondertussen is de verkoop op plan net gestart." Niks kan vandaag doen vermoeden dat in de oude kasteelvilla binnenkort 6 luxe-appartementen zullen worden opgetrokken. De nodige fantasie is dus vereist, dreaming mandatory - dat is alvast een goede start om te wonen en te leven aan het water. De Karmann-Ghia kan onder de carport worden geparkeerd en de speedpedelec gaat in de private fietsenberging. En als we het hebben over wonen aan het water is een aanlegstijger zowat een verplicht nummertje, ah oui.En ook dat zit erbij in residentie Leiepark.Architect en professor Jo Van Den Berghe ontwierp geen aanlegstijger, maar een gans 'boathouse' en een paalwoning op het Ijsselmeer. Het is een huizengroot cliché, maar wie kan er zich niet verliezen in het kabbelende water. Van Den Berghe: "Ik heb nooit onderzoek gedaan naar het waarom, waarom mensen aangetrokken worden door water. Het is misschien een universele fascinatie, zoals mensen ook tot vuur worden aangetrokken.Als ik de vuurkorf in mijn tuin aansteek, komt iedereen erbij staan." Van Den Berghe wikt zijn woorden. "Het is een veronderstelling, een intuïtief aanvoelen van een noodzaak - water nodigt uit tot reflectie en observatie, zeker een traag stromende rivier als de Leie. Er zit voor een stuk een vertraging in ... het vertragen." Van Den Berghe filosofeert verder. "Ik ben geen antropoloog of bioloog, maar als je kijkt: de mens bestaat voor meer dan 70% uit water. Dat is niet te onderschatten. Darwin heeft proberen uit te leggen hoe het begon met een of ander raar schepsel dat vanuit de zee aan land kroop. Onze fascinatie voor water heeft daar misschien ook ergens zijn wortels. Ik ken bijvoorbeeld weinig mensen die niet graag naar zee gaan." Daar kunnen we niet tegenop, en de zon komt eraan en vakanties worden voorbereid. Ergens aan het water, een riviertje als het kan, ... je zult het steeds opnieuw weer zien.