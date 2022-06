Inspiratie uit onze Style List.

Hoe maak je van een eerder marginaal object een hip hebbeding? Het Amerikaanse YETI ging de uitdaging aan met de koelbox. Nu we steeds vaker de natuur in trekken, blijkt zo'n box toch bijzonder handig. De broers Roy en Ryan Seiders zijn fervente vissers en creëerden de performante koelbox die ze altijd al hadden gemist. In één moeite creëerde het duo ook een cultmerk, dat nu ook in ons land beschikbaar wordt.

€ 340

Te koop bij Haven Surf Antwerpen www.havensurf.com

