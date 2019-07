Centre Pompidou zal binnenkort ook mode opnemen in de collectie. Dat maakte het museum zelf bekend tijdens een feest. Zo wil het instituut de link tussen design, architectuur, visuele kunst en mode sterker in beeld brengen.

Centre Pompidou, hét Parijse museum voor moderne kunst, gaat ook grote modenamen opnemen in zijn permanente collectie. 'Volgens ons staan modeontwerpers dichter bij grote uitvinders dan we altijd dachten', verdedigt directeur Bernard Blistène de beslissing. 'Daarom zullen we onze collectie openstellen voor de grootste namen uit de modewereld. De link tussen design, architectuur, beeldende kunst en mode is altijd sterker geweest dan we dachten. Vroeger werd mode niet beschouwd als een creatieve discipline, nu wel. Welkom in het museum, designers!'

Het museum maakte het nieuws zondagavond zelf bekend tijdens een feest georganiseerd door de Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Volgens FashionNetwork.com wil Blistène in eerste instantie avant-gardistische en experimentele designers binnenhalen, zoals Azzedine Alaïa van Maison Alaïa of Rick Owens.

Wanneer de eerste tentoonstelling met items van modeontwerpers te zien zal zijn in het Centre Pompidou is nog niet bekend.