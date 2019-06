Het hippe Franse label Vetements heeft zich met zijn laatste collectie de woede van velen op de hals gehaald. Een van de T-shirts is bedrukt met 'niet schieten' in het Arabisch, Frans en Engels. Zo lijkt het wel sterk op de shirts die journalisten in Beiroet droegen tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog in 1982.

Vorige week stelde het Parijse kledingmerk Vetements zijn lente- en zomercollectie 2020 voor. De locatie van de modeshow, een McDonald's, zorgde al voor de nodige ophef. De nieuwe collectie is immers doorspekt met kritiek op het kapitalisme. Ook de logo's van andere grote merken, zoals Heineken, PlayStation en Internet Explorer werden herwerkt.

Toch is het vooral een T-shirt met opschrift 'niet schieten' in het Arabisch, Frans en Engels dat grote controverse uitlokt. Dat shirt werd oorspronkelijk gedragen door journalisten in de straten van de Libanese hoofdstad Beiroet in 1982. Israël was toen net Libanon binnengevallen.

Europese journalisten droegen het 'niet-schieten'-shirt in 1982 tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog © Getty

Volgens de Arabische Vogue wil het kledingmerk de regio in het Midden-Oosten destabiliseren. En ook op sociale media regent het negatieve reacties. Sommigen beschuldigen Vetements ervan geld te willen verdienen op 'de kap van een oorlog waar duizenden mensen het leven lieten'.

Ook Demna Gvasalia, de Georgische designer van de collectie, kreeg het zwaar te verduren. Georgia ligt niet in het Midden-Oosten en heeft vooralsnog geen band met Libanon. Waarom dan toch? Wil hij zelf grof geld verdienen aan een collectie die het kapitalisme aanklaagt?

Dikke middenvinger naar de regio

Dat in tegenstelling tot ontwerper Khalid Qasimi. De inwoner van de Verenigde Arabische Emiraten liet het T-shirt twee jaar geleden al herleven. 'Ik begrijp waarom Vetements dit nu doet. Het draait om consumeren', aldus Qasimi in Vogue Arabia. 'Maar dit is een gigantische fuck you naar de hele regio ... Ik printte de tekst om de situatie in het Midden-Oosten te belichten. Vetements gebruikt de tekst op een griezelige en provocatieve manier. Ik denk niet dat ze zich realiseren waar deze woorden voor ons - Arabieren - voor staan.'

Toch zien anderen ook iets positief in het shirt. Volgens de Libanese journaliste en activiste Samar Seraqui de Buttafoco is het goed dat mensen nu zullen weten wat er gebeurde in Beiroet. 'Misschien zullen sommigen daardoor boeken lezen, waardoor ze de problematiek kunnen begrijpen.'