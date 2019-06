Een Fitbit-bandje om je pols geeft een beeld van hoe gezond je bent. Maar de Fitbit-gegevens van je vrienden en collega's voorspellen je gezondheid nog veel beter. Tot die vaststelling komen Amerikaanse onderzoekers.

Wat zegt de structuur van onze sociale netwerken over onze eigen fysieke en mentale gezondheid? Met die vraag gingen de onderzoekers van de gerenommeerde Amerikaanse Notre Dame University aan de slag.

Ze vroegen de deelnemers een Fitbit-polsbandje te dragen, dat onder meer het aantal stappen, slaap, hartslag en activiteitsniveau vastlegt. Daarnaast moesten ze ook zichzelf beoordelen over hun gevoelens van stress en geluk.

Voorspellen

De onderzoekers stelden vast dat gezondheidsgegevens van mensen in ons sociaal netwerk goed kunnen voorspellen hoe gezond we zelf zijn. De Fitibit-gegevens van onze vrienden voorspellen onze gezondheid zelfs beter dan onze eigen gegevens.

Die informatie werd geanalyseerd met behulp van machine learning, het onderzoeksveld dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. Alle onderlinge relaties binnen het sociale netwerk werden daarbij minutieus in kaart gebracht.

'We waren geïnteresseerd in de topologie van het sociale netwerk', zegt computerwetenschapper Nitesh Chawla, hoofdauteur van de studie. 'Wat voorspelt mijn positie binnen mijn sociale netwerk over mijn gezondheid en welzijn?'

Onvolledig beeld

Er bleek een sterke correlatie te zijn tussen socialenetwerkstructuren, hartslag, aantal stappen en activiteitsniveau.

'Deze studie zegt dat we zonder socialenetwerkinformatie een onvolledig beeld hebben van het welzijn van een individu', aldus Chawla. 'Om een volledige voorspelling te kunnen doen of om te kunnen afleiden of interventies nodig zijn, is het essentieel om ook naar de structurele kenmerken van het sociale netwerk te kijken.'

Als een werkgever zijn werknemers wil stimuleren hun gezondheid te verbeteren, volstaat het dus niet hen allemaal een Fitbit te geven, zegt Chawla. De werkgever moet hen ook aanmoedigen om hun ervaringen met elkaar te delen via een onlineplatform.

De studie verscheen in het vaktijdschrift Plos One.