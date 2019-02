Expotip: 3 x foto's kijken

Eerst water...

Creative agency Initials L.A. en lifestylemerk Marie-Stella-Maris organiseerden de expo, 'Art for Water', met als thema - inderdaad - water. Bekende Belgische (Jef Boes, Frederik Vercruysse, Pierre Debusschere,...) en Nederlandse fotografen stellen er werk tentoon dat later onder de hamer gaat op de openbare veiling op 21 maart. De volledige opbrengst gaat naar een schoon drinkwater project in Zambia.

#artforwater2019, 1 tot 21 maart. Veiling op 21 maart om 20u. Fosbury & Sons Antwerpen. Online bieden kan via marie-stella-maris.com/art-for-water

It's Fashion, darling

De Duitse modefotograaf Erwin Blumenfeld (1897-1969) was een van de meest gevierde modefotografen van zijn tijd. Hij werd vooral bekend met zijn zwart-witfoto's, maar de tentoonstelling in Foam focust op de kleurenfotografie tijdens zijn New Yorkse periode (1941-1960) die hem wereldwijde erkenning bezorgde. De unieke stijl van de autodidact beïnvloedde de modefotografie in magazines als Harper's Bazaar en Vogue. Foam toont zo'n tachtig afdrukken, enkele uit zijn periodes in Amsterdam en Parijs in zwart-wit, vitrines met originele tijdschriften en een paar van z'n experimentele fashion-films.

Erwin Blumenfeld in Color - His New York Years, 15 februari - 14 april, Foam Amsterdam, foam.org

Het universum van Lamrabat

Mous Lamrabat studeerde interieurontwerp aan het KASK in Gent, maar werkt intussen als fotograaf en visueel storyteller. In de (inter)nationale mode- en fotografie groeide hij uit tot een begrip en zijn werk kwam al in heel wat tijdschriften en op internationale platforms. Tussen de iconen van de geglobaliseerde wereld (logo's en merken) speurt Lamrabat naar kenmerken die zijn Vlaams-Marokkaanse identiteit typeren. Zijn universum is lichtjes absurd, surrealistisch en gaat kunsthistorisch zelfs terug tot het 19de-eeuwse symbolisme. Op deze eerste solotentoonstelling zijn een 70-tal foto's en foto-installaties te zien en ook nooit eerder vertoond vrij werk.

Mous Lamrabat - mousganistan, nog tot 24 maart, CC Sint-Niklaas, ccsint-niklaas.be