In deze rubriek bevragen we ondernemers over hun ervaringen met carrière en stijl. Met Steel & Barnett ontwerpt Yoshi Verbrugge accessoires voor mannen in het hogere marktsegment. 'Zelfs tijdens de feestdagen zit ik in mijn kantoor. Dat ligt gelukkig achteraan ons huis.'

Bij trouwe KV Oostende-supporters doet de naam Yoshi Verbrugge waarschijnlijk nog een belletje rinkelen. De centrale verdediger groeide op bij de U19 van de kustploeg en stootte door naar de eerste. Voetballen doet hij nu alleen nog voor zijn plezier.

Verbrugge is een ondernemer geworden: 'Onder het goedkeurend oog van mijn partner Steffie. Zij verkocht al kleding en accessoires voor vrouwen. Ik was de profvoetballer die 's morgens naar de training ging en in de namiddag FIFA speelde op de Playstation.'

Met Steel & Barnett heeft het koppel een potentiële goudmijn in handen. Dat accessoiremerk voor mannen richt zich op het luxesegment van de markt. En voetballen doet Verbrugge nu alleen nog voor zijn plezier. 'Ik ging van luie voetballer naar hardwerkende ondernemer (lacht).'

Dat het zo succesvol zou worden, had het koppel niet verwacht. Vrienden vroegen: 'Wat een gek idee is dat nu?' Maar in ongeveer twee jaar tijd ging de zaak van een bijberoep naar een eenmanszaak en BVBA. 'Als je op een gouden schatkist zit, kan je die beter uitgraven', aldus Verbrugge.

De eerste 50.000 parels reeg Verbrugge zelf nog. Maar het merk heeft ondertussen een 100-tal Belgische, 85 Nederlandse en beperkt aantal Luxemburgse verkooppunten. Binnenkort volgt ook Duitsland. Dus drong een uitbreiding met extra arbeidskrachten zich op. Eerst via een maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats, red.) en sinds eind 2018 werken gedetineerden uit de gevangenis van Brugge voor Steel & Barnett.

Hoe combineer je werk en privé?

Verbrugge: 'Na twee jaar voelt het nog altijd niet aan als werk. Ik doe wat ik graag doe. Ook tijdens de feestdagen bijvoorbeeld. Ik kruip achter mijn bureau als ik daar zin in heb. Gelukkig ligt dat achteraan ons huis.

'Steffie begrijpt dat. Ze weet dat we bouwen aan de toekomst. En het is onze passie. Daarom staan we er ook zelden bij stil dat werk en privé soms in elkaar overlopen. Een weekend Berlijn, waar we in december waren om de verkoop op te starten, werd meteen ook een citytrip met tijd voor elkaar.'

. © Steel & Barnett

Ben je soms bewust offline?

Verbrugge: 'Zelden. Ik heb wel een zenmodus op mijn gsm. Soms stel ik die in. Ook tijdens de werkuren. Dan komen er geen berichten of e-mails binnen, zodat ik me even ongestoord kan concentreren. Maar ik ga geen weken offline en heb voorlopig nog geen digitale detox gehouden.

'Voor de zaak hebben we er twee jaar geleden wel bewust voor gekozen om geen online shop te beginnen. Ik vond het belangrijk om bij de basis te beginnen. Ik wilde alles juist krijgen, een goede structuur ontwikkelen, de juiste partners vinden en ons merk met de nodige klasse in de markt zetten. Daar komt binnenkort verandering in. Dan komen de accessoires ook in pakketten op de website.'

Voor sommigen is geld de ultieme drijfveer. Ik behoor tot de categorie die vol liefde achterzijn product staat

Wat is voor jou ultieme luxe?

Verbrugge: 'Ondernemer worden is hip. De laatste twee à drie jaar lijkt iedereen weer ondernemer te willen worden. Voor sommigen is geld de ultieme drijfveer. Maar ik behoor tot de categorie die vol liefde achter het product en het productieproces staat. Ik hou van mijn job. Dat is mijn ultieme luxe. Ik kan doen wat ik wil doen, het brengt eten op de plank en drinken in de koelkast.'

Wat is het hoogste dat je wil bereiken in het leven?

Verbrugge: 'De zaak is mijn kind. Binnen vijf jaar is het misschien opgegroeid, maar je blijft het graag zien. Ik kan me voorstellen dat ik dit de rest van mijn leven doe.

'Dat neemt niet weg dat ik op professioneel vlak nog veel ideeën heb. Om uit te breiden, bijvoorbeeld. Voorlopig bieden we alleen armbanden aan. Daar liggen dus nog veel kansen onbenut. Maar we nemen alles zoals het komt en wachten het juiste moment af. Al mag de uitbreiding zeker vooruit gaan.

'Op privégebied wil ik vooral gezond blijven, me kunnen amuseren en gelukkig zijn. Dan volgt de rest vanzelf. En ik kijk ernaar uit om een gezin te starten. Ik wil graag papa worden.'

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Verbrugge: 'De administratie, ontwerpen, controle van het productieproces en eindproduct ...: ik doe alles zelf. Daarom geeft het mij enorm veel voldoening om tevreden reacties te krijgen van klanten en verdelers.

'Soms halen verkooppunten ook een merk uit hun aanbod. Als je dan hoort dat ze wel willen verdergaan met Steel & Barnett, omdat de samenwerking vlot loopt of ze echt tevreden zijn over ons aanbod, dan geniet ik daar echt van. Zulke feedback geeft richting aan de toekomst.'

. © Steel & Barnett

Wat is de meest waardevolle carrièreles die je ooit kreeg?

Verbrugge: 'Smart may have the brains, but stupid has the balls. Ik wil niet zeggen dat ik dom ben (lacht). Maar ik ben niet bang om fouten te maken. Soms moet je simpelweg durven springen. Iets nieuws proberen is tenslotte de kern van ondernemen. En ja, je moet de risico's berekenen. Je moet een businessplan uitwerken en onderbouwen. Je moet producten testen. Maar uiteindelijk moet je wel de gok wagen. Dan weet je tenminste of het een goed of slecht idee is.'

Hoe kleed jij je voor je job?

Verbrugge: 'Het ondernemerschap is best eenzaam. Ik werk vaak alleen. In principe zou ik in een trainingsbroek in mijn thuiskantoor kunnen zitten.

'Dat doe ik bewust niet. Ik kleed me dagelijks in een hemd en kostuumbroek, eventueel met bretellen of strik. Het helpt me om in de werksfeer te komen en productief te zijn.'

