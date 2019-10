In deze rubriek bevragen we ondernemers over hun ervaringen met carrière en stijl. Deze keer: CEO Ina De Quint brengt met Captain Cork duurzame accessoires uit kurk op de markt. 'Ik loop nog vaak met mijn gezicht tegen de muur. Maar ik bots niet meer tegen glazen plafonds, ego's van superieuren of de ellenbogen van collega's.'

Ze groeide op met een go green en zero waste mentaliteit, en zocht een manier om haar duurzame droom te realiseren. Enter: Captain Cork. Het ecologische kurklabel van Ina De Quint werd in juli 2018 geboren. Alle artikelen worden gemaakt uit Portugese kurk. Dat is een milieuvriendelijke en veganistische grondstof die vederlicht en stevig is.

De Quint werkt samen met Portugese boeren om de kurk op een duurzame manier te oogsten. Daarvoor wordt geen enkele boom gekapt of beschadigd, want de kurkeiken worden simpelweg ontschorst. En na acht jaar is die schors weer aangegroeid. Bovendien wordt de kurk niet bewerkt met chemicaliën of andere zware chemische stoffen.

Ondertussen heeft Captain Cork een eigen conceptstore in het bruisende Antwerpen, kaapte De Quint de hoofdprijs van ondernemerswedstrijd "Win je winkel" in Beveren weg, en opende ze pop-upwinkels in Wijnegem Shoppingcenter en Brasschaat.

Hoe combineer je werk en privé?

'Als zelfstandige mompreneur, met twee kleine kinderen en twee winkels, is er altijd werk. Mijn to-dolijst raakt nooit af. Je kan jezelf daar helemaal in verliezen en blokkeren, maar ik heb geleerd om mezelf flexibel op te stellen.

'Sinds ik gekozen heb voor het ondernemerschap is de grens tussen privé en professioneel volledig vervaagd. Ik vind dat niet erg, een zaak daar ben je ook gewoon full time mee bezig en mijn gezin is ook nooit uit mijn gedachten. Ik kan gerust op een zondagochtend nog enkele dringende zaken opvolgen en in de namiddag genieten van een uitje met mijn gezin. Voor mij zit de balans vooral in het gevoelsmatige: het gevoel dat je energie op de juiste manier verdeeld is tussen de verschillende belangrijke aspecten in je leven.

'Maar loslaten is een moeilijk proces en een constante evenwichtsoefening. Toch is dat van cruciaal belang om het overzicht te bewaren en de balans tussen privé en werk gezond te houden. Ik durf nu ook meer dan vroeger dingen uit handen geven. Als je gelooft dat anderen het goed zullen doen, bouw je aan je eigen ontwikkeling en die van anderen.'

Ben je soms bewust offline?

'Social detox, offline zijn ... Ik ben daar nogal nuchter in. Het leven is wat je er zelf van maakt. Of zoals mijn vader zei: "ge moet de tering naar de nering zetten". Ik focus mij zo min mogelijk op externe factoren die ik niet kan beïnvloeden. Dat kost massa's energie die ik liever in mijn zaak, mijn zelfontwikkeling of mijn gezin steek.

'Ik ben eerder opgegroeid met schaarste dan met overvloed. Ik denk dat ik daarom meer waardeer wat ik wel heb, in plaats van te focussen op wat er niet is. En ik heb heel wat relativeringsvermogen. Hoe schoner de schijn, hoe vuiler de was vaak is.

'Ik heb mijn telefoon wel uit de slaapkamer gebannen. Mijn nachtrust heb ik broodnodig. Een uur voor ik in bed kruip, schakel ik mijn telefoon dus uit. Zo neem ik de tijd om even te 'landen' voor ik ga slapen. Even geen mails, sociale media of berichten meer.'

Wat is voor jou de ultieme luxe?

'Ik geniet van de kleine dingen. Ik heb vorige week een dag met mijn zussen en onze gezinnen doorgebracht. We ontbeten samen, bezochten een cultuurmarkt, voeren met een bootje en aten samen een ijsje. Dan denk ik bij mezelf "potverdikke, wat een rijkdom". Is dat ultieme luxe? Ik weet het niet. Ik word er alleszins intens gelukkig van.'

Wat is het hoogste dat je wil bereiken in je leven?

'Ik heb heel wat doelen en plannen die ervoor zorgen dat ik gemotiveerd blijf. Daar zijn kleine doelen bij, maar ook best grotere projecten waar ik een aantal jaren zoet mee zal zijn. Ik heb niet direct één ultiem hoogste goed waar ik naar toe wil. Ik wil vooral graag de dingen blijven doen die ik graag doe, die me passioneren. Ik probeer me regelmatig heel bewust te zijn van het hier en nu en te genieten van de momenten die op me af komen en de mensen, vrienden, familie en geliefden waar ik me mee kan omringen.

'Ik wil op het einde van de 'rit' als ik oud, moe en voldaan ben vooral kunnen terug blikken op goed geleefd leven en vooral geen spijt hebben van dingen die ik niet gedaan of gedurfd heb.'

Ik vloek, zucht, hussle en ik maak fouten

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

'Sinds ik zelf onderneem en een eigen zaak run geef ik elke dag het beste van mezelf, volle gas vooruit. Elke dag is een nieuwe opportuniteit. En ik doe het allemaal voor mezelf. Niet meer om een baas, een collega of Jan met de pet tevreden te stellen. Ik heb niet meer die constante drang naar waardering. Ik waardeer mezelf, ik apprecieer het geleverde werk. Ik vloek, zucht, hussle en ik maak fouten. Maar ik maak ze met plezier. Het zijn mijn fouten, die ik alleen moet verantwoorden tegenover mezelf.

'En verantwoorden doe ik al lang niet meer. Fouten maken, da's groeien. Dat is processen evalueren en nadenken over hoe het beter, efficiënter en praktischer kan. Het maakt mij een betere ondernemer, een betere baas voor mijn personeel, en ja, een beter mens.

'Een zaak kunnen runnen volgens de waarden en normen die je intrinsiek in je draagt. Dat is een verademing. Ik bots niet meer tegen de grenzen van organisaties, glazen plafonds, ego's van superieuren of ellenbogen van collega's. Ik loop nog wel vaak met m'n gezicht tegen de muur, dan kom ik van een koude kermis thuis. Dat is niet plezant, maar ik kan er wel iets mee. Ik denk erover na, leer mijn lessen en maak die fouten niet meer.'

Wat is de meest waardevolle carrièreles die je ooit kreeg?

'Doen! Angst is een slechte raadgever. Daarom zullen anderen je eerder ontmoedigen dan aanmoedigen. Ze projecteren hun eigen angsten op jou. Maar problemen - als die zich voordoen - zijn er om aangepakt te worden. Denk dus niet in worstcasescenario's.

'Natuurlijk is er ook een altijd een kans op falen. Ook dat is een bron van wijsheid en zelfgroei. Elk proces is waardevol. Laat je dus niet afschrikken door een nee. Er zullen altijd mensen zijn die er niet in geloven. Als ondernemer leer je om te gaan met het onbekende en verandering, zelfs als het doel niet helemaal zonneklaar is voor anderen. Dat is net spannend.

'Maar neem wel de tijd om te luisteren naar hun feedback. Het zal je helpen om je eigen verhaal nog duidelijker te zien. Enthousiastelingen en supporters zijn leuk, maar het zijn de criticasters die zorgen voor de puntjes op mijn i.'

Hoe kleed jij je voor je job?

'Mijn kleding is net zo veranderlijk als mijn humeur. Van casual tot klassiek, van business tot boho chic. Ik kies graag eigenzinnige stuks, die kwaliteitsvol, duurzaam en liefst fairtrade of ecologisch zijn. Ik heb ook best veel tweedehands in mijn kast hangen, zo een kledingstuk dat al een leven heeft gehad, dat al een verhaal zou kunnen vertellen dat spreekt me aan.

'Sinds ik moeder ben, kies ik ook voor comfortabele schoenen. Vroeger droeg ik hoge hakken, maar die pijnlijke voeten aan het einde van de dag heb ik er niet meer voor over. En ik wandel graag. Tussendoor probeer ik dan ook te bewegen om aan voldoende lichaamsbeweging komen. Daar gaat makkelijker in comfortabele en kwaliteitsvolle schoenen.'