Burberry heeft de wereldwijde kledingverkoop tijdens de laatste drie maanden van 2020 met 4 procent zien dalen door de sluiting van de winkels. In een persbericht spreekt het Britse luxemerk over 'onzekere tijden'.

Door de coronacrisis bleef zo'n 15 procent van de Burberry-winkels dicht tijdens de laatste drie maanden van het jaar. De shops die wel open mochten blijven, zagen zich genoodzaakt om de openingsuren te beperken of andere maatregelen te nemen. Ook het toerisme viel, vooral in Europa, sterk terug, wat zich ook liet voelen in de verkoop.

Om dat te counteren, besliste het merk om de solden tot een minimum te beperken. Uit de nieuwe cijfers blijkt echter dat dat niet voldoende was om een daling in de omzet te vermijden. Het Britse modehuis spreekt over een omzetdaling van 7 procent tijdens het derde kwartaal.

In de Asia Pacific regio steeg de omzet van Burberry met 11 procent, elders zien de cijfers er minder goed uit. In Europa, Afrika en het Midden-Oosten was er sprake van een daling van 37 procent, in de V.S. bleef de schade beperkt tot een daling van 8 procent. 'Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we een mooie vooruitgang geboekt in onze strategische prioriteiten', klinkt het bij algemeen directeur Marco Cobbetti. 'Onze collecties zijn goed onthaald, zowel door een groep nieuwe, jonge klanten als door onze vertrouwde kopers.' De tekst moet nog definitief goedgekeurd worden in de plenaire Kamer.

Door de coronacrisis bleef zo'n 15 procent van de Burberry-winkels dicht tijdens de laatste drie maanden van het jaar. De shops die wel open mochten blijven, zagen zich genoodzaakt om de openingsuren te beperken of andere maatregelen te nemen. Ook het toerisme viel, vooral in Europa, sterk terug, wat zich ook liet voelen in de verkoop. Om dat te counteren, besliste het merk om de solden tot een minimum te beperken. Uit de nieuwe cijfers blijkt echter dat dat niet voldoende was om een daling in de omzet te vermijden. Het Britse modehuis spreekt over een omzetdaling van 7 procent tijdens het derde kwartaal. In de Asia Pacific regio steeg de omzet van Burberry met 11 procent, elders zien de cijfers er minder goed uit. In Europa, Afrika en het Midden-Oosten was er sprake van een daling van 37 procent, in de V.S. bleef de schade beperkt tot een daling van 8 procent. 'Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we een mooie vooruitgang geboekt in onze strategische prioriteiten', klinkt het bij algemeen directeur Marco Cobbetti. 'Onze collecties zijn goed onthaald, zowel door een groep nieuwe, jonge klanten als door onze vertrouwde kopers.' De tekst moet nog definitief goedgekeurd worden in de plenaire Kamer.