Marta Ortega (37), de dochter van de Spaanse multimiljardair Amancio Ortega, is dinsdag benoemd tot de nieuwe voorzitter van Inditex, het grootste kledingbedrijf ter wereld, vooral bekend van de keten Zara.

Ortega vervangt Pablo Isla als voorzitter. Die werd in 2011 tot voorzitter benoemd.

Marta Ortega volgt hem op vanaf 1 april. Tegelijk komt er ook een nieuwe CEO: Oscar Garcia Maceiras. Marta Ortega is een dochter van Ortega uit zijn tweede huwelijk. Ze is sinds 2007 actief binnen Inditex, in verschillende functies. Er wordt al een tijd gespeculeerd over haar benoeming als voorzitter.

Inditex is de grootste kledingretailer ter wereld, nog voor het Zweedse H&M. De Spaanse groep is bekend van merken als Zara, Bershka en Massimo Dutti en telt 6.500 winkels wereldwijd.

Oprichter Amancio Ortega (85) heeft nog steeds 59 procent van de aandelen in handen. Hij is één van de rijkste mensen ter wereld.

