Luxehotels zien de noden van hun clienteel almaar verder verschuiven van een herstelproces naar een preventieproces. Claudia Reichenberger adviseert resorts op het gebied van gezondheid en bevestigt deze tendens: "We gaan niet langer op vakantie om stress af te bouwen maar om stress in de toekomst te leren voorkomen"

"Corona heeft mensen met een druk beroepsleven aan het denken gezet over hun manier van leven, plots hadden zij daar de tijd voor. Voor corona zagen zij bijvoorbeeld hun vakantie als een time-out, om stress af te bouwen, energie te tanken en te genieten van de familie. Maar meer dan eens kwam de vakantie te laat", zegt Claudia Reichenberger (49), managing director van marketing deluxe. Vanuit Tirol adviseert zij tophotels en exclusieve resorts bij het uitwerken van gezondheidsconcepten. In ons land is The Botanic Sanctuary Antwerp klant, het eerste vijfsterren superior hotel in Antwerpen. Eerder had ze La Butte aux Bois in Lanaken naar die hoogste hotelcategorie begeleid.

"Corona heeft aangetoond hoe kwetsbaar mensen wel zijn en heeft hun visie op gezondheid ingrijpend veranderd. Voorkomen is beter dan genezen. De boutade klinkt ouderwets maar is actueler dan ooit. Het heeft zin te investeren in preventie omdat een goede gezondheid onze weerbaarheid tegen epidemieën en ziekten verhoogt. Zelf actie ondernemen dus. Dat kan, als eerste aanzet, door een andere invulling en dimensie te geven aan het begrip vakantie. Gebruik die niet langer als een time-out om stress af te bouwen maar om stress te voorkomen, door kennis te maken met onder andere specifieke eet- en leefgewoonten die wetenschappelijk onderbouwd zijn maar die ook geïnspireerd kunnen zijn door de traditionele Chinese geneeskunde of Indische ayurveda. Almaar meer mensen zijn overtuigd van de voordelen van een complementaire holistische aanpak omdat zowel de klassieke als de alternatieve geneeskunde haar mogelijkheden én limieten heeft."

Claudia Reichenberger © marketing deluxe

Gezondheidsvakantie als nicheproduct

"Een aantal visionaire hoteliers en exclusieve resorts heeft begrepen dat zich hier een nieuwe niche ontwikkelt die zijn oorsprong vindt in het kuurtoerisme van de 19de eeuw en dat nu een eigentijdse invulling krijgt waarbij de nadruk op preventie ligt. De projecten die ik begeleid vertrekken van een zogenaamde holistische aanpak. Die beschouwt de mens als één geheel waarbij lichaam, geest en ziel constant met elkaar in verbinding staan en is erop gericht het evenwicht in het lichaam te herstellen. Een holistische aanpak steunt op vijf pijlers (mentaal, fysiek, energetisch, spiritueel en emotioneel) en veronderstelt een omgeving die zich daartoe leent, die focust op duurzaamheid maar die ook privacy en geborgenheid garandeert en die tegemoetkomt aan de verwachtingen van een bemiddeld publiek dat vertrouwd is met het rijkelijke dienstenaanbod en hoge comfortniveau van vijfsterrenhotels."

"Corona heeft mensen met een druk beroepsleven aan het denken gezet over hun manier van leven, plots hadden zij daar de tijd voor. Voor corona zagen zij bijvoorbeeld hun vakantie als een time-out, om stress af te bouwen, energie te tanken en te genieten van de familie. Maar meer dan eens kwam de vakantie te laat", zegt Claudia Reichenberger (49), managing director van marketing deluxe. Vanuit Tirol adviseert zij tophotels en exclusieve resorts bij het uitwerken van gezondheidsconcepten. In ons land is The Botanic Sanctuary Antwerp klant, het eerste vijfsterren superior hotel in Antwerpen. Eerder had ze La Butte aux Bois in Lanaken naar die hoogste hotelcategorie begeleid. "Corona heeft aangetoond hoe kwetsbaar mensen wel zijn en heeft hun visie op gezondheid ingrijpend veranderd. Voorkomen is beter dan genezen. De boutade klinkt ouderwets maar is actueler dan ooit. Het heeft zin te investeren in preventie omdat een goede gezondheid onze weerbaarheid tegen epidemieën en ziekten verhoogt. Zelf actie ondernemen dus. Dat kan, als eerste aanzet, door een andere invulling en dimensie te geven aan het begrip vakantie. Gebruik die niet langer als een time-out om stress af te bouwen maar om stress te voorkomen, door kennis te maken met onder andere specifieke eet- en leefgewoonten die wetenschappelijk onderbouwd zijn maar die ook geïnspireerd kunnen zijn door de traditionele Chinese geneeskunde of Indische ayurveda. Almaar meer mensen zijn overtuigd van de voordelen van een complementaire holistische aanpak omdat zowel de klassieke als de alternatieve geneeskunde haar mogelijkheden én limieten heeft."Gezondheidsvakantie als nicheproduct "Een aantal visionaire hoteliers en exclusieve resorts heeft begrepen dat zich hier een nieuwe niche ontwikkelt die zijn oorsprong vindt in het kuurtoerisme van de 19de eeuw en dat nu een eigentijdse invulling krijgt waarbij de nadruk op preventie ligt. De projecten die ik begeleid vertrekken van een zogenaamde holistische aanpak. Die beschouwt de mens als één geheel waarbij lichaam, geest en ziel constant met elkaar in verbinding staan en is erop gericht het evenwicht in het lichaam te herstellen. Een holistische aanpak steunt op vijf pijlers (mentaal, fysiek, energetisch, spiritueel en emotioneel) en veronderstelt een omgeving die zich daartoe leent, die focust op duurzaamheid maar die ook privacy en geborgenheid garandeert en die tegemoetkomt aan de verwachtingen van een bemiddeld publiek dat vertrouwd is met het rijkelijke dienstenaanbod en hoge comfortniveau van vijfsterrenhotels."